Pide Fiscal de EU no dejar huir al Chapo

Estados Unidos- La Fiscal Andrea Goldbarg pidió a los miembros del jurado no dejar escapar de nuevo a Joaquín "El Chapo" Guzmán, en referencia a las dos fugas de prisión que protagonizó en México.

En una audiencia que se extendió por seis horas, la Fiscalía de Estados Unidos resumió lo que denominó como una "avalancha de evidencia" para comprobar, más allá de la duda razonable, que Guzmán es culpable de 11 cargos.

"No lo dejen escapar de su responsabilidad. Háganlo rendir cuentas por sus crímenes. Encuéntrenlo culpable de todos los cargos", pidió la Fiscal al cerrar sus argumentos finales.

La Fiscalía resumió los testimonios y la evidencia en torno a 11 casos: liderar una empresa criminal; siete cargos relacionados con distribución de droga en Estados Unidos; lavado de dinero y uso de armas de fuego.

La Fiscal remarcó al jurado que "El Chapo" puede ser considerado líder del Cártel de Sinaloa en conjunto con Ismael "El Mayo" Zambada, desacreditando así el principal argumento de la defensa.

Durante la audiencia, Guzmán lució serio, constantemente comentando con su abogado Eduardo Balarezo.

Mañana tocará la oportunidad a la defensa de presentar sus argumentos finales, que deben desafiar lo expuesto hoy por la Fiscalía.

Dado que la defensa no presentó más que un testigo, al que sólo interrogaron por 30 minutos, se espera que los argumentos finales sean más robustos.