Pide EU a corte volver a autorizar polémico programa de vigilancia

The New York Times | Mientras el Congreso considera una ley, conocida como Sección 702, la administración Biden ha decidido no arriesgarse a una caducidad

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- La administración Biden está proponiendo ampliar un polémico programa de vigilancia hasta abril del 2025, de acuerdo a funcionarios que están enterados del asunto. La decisión de la administración, que tiene que solicitar la aprobación de la corte, es probable que agite un debate turbulento en el Congreso sobre su destino. El programa ha tenido problemas en las líneas partidistas habituales, ya que los miembros de ambos partidos ven el programa como abusivo para las libertades civiles o necesario para proteger la seguridad nacional. La ley en la que se basa este programa, la Sección 702, autoriza al gobierno a recolectar las comunicaciones de extranjeros que han sido objeto de propósitos de inteligencia --- aun cuando esos objetivos estén hablando con o acerca de estadounidenses. La Agencia de Seguridad Nacional recolecta información de empresas estadounidenses como Google y AT&T sin órdenes individualizadas. Promulgada en el 2008, la ley legalizó una forma del entonces secreto programa Stellarwind, que la administración Bush creó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. El gobierno ha dicho que utiliza esa ley para obtener inteligencia extranjera, incluyendo información acerca de espías, hackers y terroristas. La ley iba a expirar en diciembre, pero el Congreso votó para ampliarlo hasta el 19 de abril para dar más tiempo para debatir los cambios propuestos. “Es nuestra responsabilidad volver a solicitar la autorización para evitar un hueco peligroso en la recolección de información y para proteger la seguridad del país”, comentó Matthew G. Olsen, asistente del procurador general de seguridad nacional. PUBLICIDAD