Pide EU a cierto personal salir de Caracas

Washington- El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó este jueves a los empleados del Gobierno que no son esenciales salir de Venezuela y dijo que sus ciudadanos deben "considerar seriamente" abandonar el país, informó la Embajada de Washington en Caracas.

EU también señaló que su Gobierno tiene capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a sus ciudadanos en el país sudamericano.

"Los ciudadanos que residen o viajan en Venezuela deben considerar la posibilidad de salir", señala el comunicado.

Asimismo, el Gobierno estadounidense exhortó a sus ciudadanos en el país que consideren salir mientras haya vuelos comerciales mientras estén disponibles. De elegir quedarse, los ciudadanos deberán tener suministros adecuados para permanecer en el lugar; monitorear los medios locales; revisar planes de seguridad personal y mantenerse al tanto del entorno.

La indicación se produce dos días después que el líder venezolano Nicolás Maduro ordenara a todos los diplomáticos de EU salir del país en las siguientes 72 horas.

El Gobierno de Donald Trump aseguró ayer que no cumpliría la orden "sin sentido" de Maduro, llamándolo ex Presidente luego de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como "Presidente Encargado".