Pide DOJ a juez bloquear citación a Trump por declaraciones fiscales

Nueva York— El Departamento de Justicia le pidió este miércoles a un juez federal que bloqueara temporalmente un citatorio del procurador de Distrito de Manhattan que requiere que el presidente Trump entregue sus declaraciones fiscales personales y corporativas de un período de ocho años.

Trump está luchando contra un intento que está haciendo el procurador de Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., para obtener sus declaraciones fiscales mientras investiga los pagos que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels.

Después que fue enviado el citatorio a finales de agosto, los abogados de Trump argumentaron sin tener pruebas que el presidente no puede ser sujeto de una investigación penal, especialmente por la fiscalía local.

Por otra parte, el Departamento de Justicia de la administración Trump no ha dicho si está de acuerdo con su postura de que los presidentes no pueden ser investigados.

Aunque citó los “problemas constitucionales significativos” que argumentaron los abogados del presidente y manifestó que la corte debería detener la ejecución de su citatorio para considerar el caso.