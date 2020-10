Pide DHS paciencia el Día de la Elección en EU

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, se hizo eco de otros funcionarios de la administración en una entrevista el martes, instando a los votantes a "ser pacientes" cuando se trata de los resultados de las elecciones. Sus comentarios contrastan fuertemente con los del presidente Trump, quien ha dicho que quiere resultados inmediatos, publicó CNN.

"Habrá algunos estados, no todos, pero probablemente habrá algunos de los que no sepamos cuál será el resultado la noche de las elecciones", dijo Wolf en una entrevista con CBS News. "Nuevamente, sea paciente. Y nuevamente, sea consciente de lo que esté viendo en las redes sociales. Obtenga su información de funcionarios confiables. No crea, lo que es probable que veamos, campañas de desinformación".

Presionado por el deseo de Trump de obtener un resultado el 3 de noviembre, Wolf dijo: "Creo que a la gran mayoría de los estadounidenses les gustaría que ese resultado llegara la noche de las elecciones ... pero sabemos que ciertos estados continuarán contando algunas de sus boletas electorales por correo". durante un par de días después ".

Wolf también dijo que los votantes deben tener confianza al emitir su voto.

"Todos los estadounidenses que hayan votado ya sea por votación anticipada o que planeen hacerlo el día de las elecciones deben estar seguros de que se contará el voto que emitieron", dijo.

Destacó las relaciones que el DHS ha construido con los funcionarios electorales estatales y locales en los últimos años, y dijo que el cambio desde 2016 ha sido "de día y de noche".

Wolf le dijo a CBS News que el departamento anticipa un aumento potencial en la interferencia electoral extranjera en la semana previa a las elecciones, según Catherine Herridge de CBS, quien entrevistó a Wolf.

"Entendemos lo que están haciendo. Los hemos criticado por eso", dijo Wolf cuando se le preguntó sobre la amenaza de Irán y Rusia. "Permanecemos en alerta máxima. Entonces, ¿eso ... es eso para decir que no intentarán nada más? Absolutamente no. Estamos anticipando que podrían hacerlo".