Pide Departamento de Justicia a corte reconsiderar fallo sobre Twitter de Trump

Washington— El Departamento de Justicia le pidió este viernes a una corte federal de apelaciones que reconsidere el caso en el que al presidente Donald Trump le dijeron que no podría impedir legalmente que los usuarios de Twitter vean sus tweets, publicó CNN.

El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones no ha dicho si volverá escuchar el caso. La solicitud llega después que un panel integrado por tres jueces decidieron en el mes de julio que era inconstitucional que Trump pudiera bloquear a los usuarios de Twitter para que no lo siguieran ni interactuaran con su cuenta @realDonaldTrump.

El Departamento de Justicia, que ha representado a Trump en la demanda, catalogó el asunto como “de excepcional importancia” y asegura que la cuenta de Trump es personal y seguirá siéndolo después que concluya su mandato.

Anteriormente, la corte de apelaciones decidió que el manejo es un foro público y en algunas ocasiones es controlado por funcionarios del gobierno o usado para negocios oficiales del gobierno.