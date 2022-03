Pide CBP cooperación de viajeros por Spring Break

El Paso.— La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está aconsejando al público viajero que tenga listos sus documentos de entrada, pruebas de vacunas listas si no son ciudadanos y que declaren artículos agrícolas a medida que se acerca la temporada de viajes de las vacaciones de primavera: el denominado “Spring Break”, que en la mayoría de los distritos escolares de Texas será en estos días.

Los viajes de no ciudadanos con documentos de entrada válidos por razones no esenciales en los puertos de entrada fronterizos terrestres se reanudaron el 8 de noviembre de 2021. En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les recordó a estos viajeros que estuvieran preparados para proporcionar prueba de vacunación del Covid-19, como se describe en el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y certificar verbalmente el motivo de su viaje y el estado de vacunación contra el Covid-19 durante una inspección fronteriza.

Los ciudadanos estadounidenses que regresan y los residentes permanentes legales de los Estados Unidos están exentos de este requisito.

Se recordó a los ciudadanos estadounidenses que traigan un documento que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del Programa de viajero confiable, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta tribal mejorada, cuando vuelvan a ingresar a los Estados Unidos, y presentar un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza. Cualquier no ciudadano que intente ingresar a los Estados Unidos por medios ilegales o sin la documentación adecuada puede estar sujeto a expulsión o remoción.

CBP alentó a todos los viajeros a tener a mano sus documentos de entrada que cumplan con WHTI cuando se acerquen a las cabinas de inspección primaria y a declarar todos los artículos agrícolas, licores y monedas o instrumentos monetarios que excedan los 10 mil dólares.

Para ayudar a reducir los tiempos de espera y las largas filas, los viajeros pueden aprovechar la biometría facial y CBP One, que es un portal único para aplicaciones y servicios móviles de CBP.

Si los viajeros tienen preguntas sobre qué artículos están permitidos ingresar y cuáles no, CBP llamó a consultar la lista de artículos prohibidos y restringidos en la guía Know Before You Go de CBP antes de realizar su viaje.