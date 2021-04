Pide Casa Blanca tranquilidad tras pausa de vacuna de J&J

Tomada de internet

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, estaban preparando un anuncio para la mañana siguiente, publicó CNN.

Se refería a la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, cuyas demoras en la fabricación y una debacle en la planta ya habían causado amplios dolores de cabeza en la administración. Debido a que los detalles eran tan escasos, los funcionarios de la Casa Blanca no informaron de inmediato al presidente, según dos personas familiarizadas con la situación.

En cambio, se fueron a la cama sin saber qué dirían exactamente la FDA y los CDC. No fue hasta que la noticia se hizo pública alrededor de las 7 am ET del martes que el ala oeste se enteró del alcance completo de la decisión y le dio a Biden un resumen: las agencias de salud recomendaban una pausa en el uso del Johnson & Johnson Covid-19. vacuna después de incidentes extremadamente raros de coagulación de la sangre, notificados en seis pacientes.

La revelación, que los funcionarios insisten en que no representará un problema para que los estadounidenses reciban sus vacunas, aún podría erosionar la confianza ganada con tanto esfuerzo en la seguridad de la vacuna, según temen los funcionarios. La alerta de la madrugada desencadenó una revuelta en los estados que se preparaban para administrar las dosis de Johnson & Johnson en cuestión de horas. En una llamada al mediodía con los gobernadores que duró entre 30 y 45 minutos, los funcionarios de salud de la administración escucharon la frustración y la preocupación por la medida.

Hablando en la Oficina Oval al mediodía, Biden buscó minimizar la posibilidad de no tener suficientes vacunas. Pero no abordó las nuevas preocupaciones sobre la vacilación de las vacunas que podrían representar el mayor obstáculo para alcanzar la inmunidad.

"Hay suficiente vacuna que es básicamente 100% incuestionable, para cada estadounidense solitario", dijo Biden, insistiendo en que las compras estadounidenses de las otras dos vacunas autorizadas, de Pfizer y Moderna, fueron suficientes para inocular el país.