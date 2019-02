Pide al Congreso dejar de lado el revanchismo

Washington— Ante un Congreso dividido, el presidente Donald Trump llamó ayer a Washington a rechazar “la política de la venganza, la resistencia y el revanchismo”, y advirtió a los envalentonados demócratas que las “ridículas investigaciones partidistas” sobre su gobierno y sus negocios podrían dañar a la economía de Estados Unidos.

El exhorto de Trump para el bipartidismo durante su discurso del Estado de la Unión contrasta con la atmósfera enconada que él mismo ha ayudado a cultivar en la capital de la nación, así como con el deseo de la mayoría de los demócratas de bloquear su agenda durante los próximos dos años de su gobierno.

La oposición era evidente entre las legisladoras demócratas de la audiencia, que vistieron de blanco en honor a las sufragistas del siglo XX.

El discurso de Trump tuvo lugar en un momento crucial de su presidencia, cuando los próximos dos años de su mandato determinarán si es reelegido o no. Su discurso intentó apuntalar el apoyo republicano que se ha erosionado ligeramente por el reciente cierre de gobierno, y dejó entrever una nueva defensa contra los demócratas mientras estos preparan una ronda de investigaciones sobre cada aspecto de su gobierno.

“Si va a haber paz y legislación, no puede haber guerra e investigación”, declaró. Los legisladores presentes en la cámara se mantuvieron prácticamente en silencio.

Como telón de fondo del discurso se encuentra la fecha límite del 15 de febrero para financiar al gobierno y evitar otro cierre. Los demócratas se han negado a cumplir la exigencia de Trump de fondos para el muro fronterizo, y los republicanos están cada vez menos dispuestos a cerrar el gobierno para ayudarle a hacer realidad su promesa de campaña. Los republicanos tampoco apoyan el plan del presidente de declarar una emergencia nacional si el Congreso no asigna dinero para el muro.

Receloso de resaltar públicamente esas divisiones, Trump no hizo mención de alguna declaratoria de emergencia en su discurso, aunque sí ofreció una larga defensa de su petición de un muro fronterizo. No obstante no hubo ultimátums sobre lo que se necesitaría para que firmara los proyectos de presupuesto.

“Les pido defender nuestra muy peligrosa frontera sur, por amor y devoción a nuestros conciudadanos y a nuestro país”, manifestó.