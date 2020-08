Pese a estrategias universidades de EU no pueden con las fiestas

Nueva York— En la Universidad de Cornell, los estudiantes comenzaron a llegar durante la semana pasada con la esperanza de un semestre de otoño seguro y socialmente distanciado. Jason Chang ya tiene dudas.

Chang, un estudiante de doctorado de 24 años, supervisa a los estudiantes en el dormitorio donde vive. Cuando la primera ola de residentes se registró, sorprendió a una estudiante deambulando por los pasillos tres veces cuando se suponía que debía estar en cuarentena.

Otro trabajador recibió una llamada telefónica de un estudiante que, por el ruido de fondo, parecía estar en una fiesta no autorizada. Otro atrapó a dos estudiantes en un supuesto aislamiento pasando el rato juntos en un solo dormitorio.

"Locura y locura constantes", dijo Chang, quien este otoño compartirá la supervisión de hasta 300 residentes de dormitorios con otros siete estudiantes de posgrado y pregrado, todo mientras trabaja en su propio doctorado en ingeniería biomédica. "Esa ha sido mi vida esta semana".

Luchando por salvar algo de normalidad, e ingresos, de una pandemia paralizante, muchas universidades están invitando a estudiantes a dormitorios y aulas. Las vacantes limitadas, que están siendo probadas por más de un tercio de los 5 mil campus del país, según The Chronicle of Higher Education, vienen con reglas estrictas: No hay fiestas. Pruebas de coronavirus obligatorias o autoevaluaciones de rutina para detectar síntomas. No poner un pie en espacios públicos sin cubrebocas.

Pero los primeros brotes en docenas de universidades han subrayado la enorme brecha entre la política y la aplicación, y las limitaciones de cualquier universidad para controlar el comportamiento de los jóvenes que pagan por el privilegio de asistir a clases.

Videos recientes de varios campus, como la Universidad del Norte de Georgia, han mostrado decenas o cientos de estudiantes reunidos sin cubrebocas ni distancia social. El jueves, la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, trasladó a los estudiantes a la instrucción remota cuando al menos 177 estudiantes dieron positivo, en gran parte en grupos vinculados a dormitorios, hermandades y fraternidades.

La Universidad de Notre Dame suspendió las clases presenciales después de las pruebas positivas de 147 estudiantes, la mayoría de ellos personas de la tercera edad que vivían fuera del campus y se infectaron en reuniones que no seguían las recomendaciones de seguridad sanitaria. El martes, la escuela emitió una declaración redactada enérgicamente, instando a los estudiantes a "llamarse unos a otros para rendir cuentas".

"Las autoridades universitarias no pueden estar en todos los espacios en todo momento", decía el correo electrónico.