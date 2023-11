Pese a discurso público, líder chino habla mal de EU

The New York Times | Comentarios de Xi se encuentran entre colecciones de discursos ante funcionarios del Ejército Popular de Liberación y del Partido Comunista, publicados por el ejército The New York Times | El mandatario del gigante asiático se reunió hace ocho años con el expresidente de EU Barack Obama

Cuando el presidente Xi Jinping de China realizó su primera visita de Estado a Estados Unidos en 2015, envolvió sus demandas de respeto en garantías. Cortejó a los ejecutivos de tecnología, mientras defendía los controles de Internet de China. Negó que el país estuviera militarizando el disputado Mar de China Meridional, al tiempo que afirmaba sus reclamaciones marítimas allí. Habló esperanzadamente de un "nuevo modelo" para las relaciones entre grandes potencias, en el que Beijing y Washington coexistirían pacíficamente como iguales. Pero de vuelta en China, en las reuniones con los militares, Xi advirtió en términos sorprendentemente crudos que la intensificación de la competencia entre una China en ascenso y un Estados Unidos dominante desde hace mucho tiempo era prácticamente inevitable, y que el Ejército Popular de Liberación debía estar preparado para un posible conflicto. Según Xi, su nación buscó ascender pacíficamente, pero las potencias occidentales no aceptaron la idea de que una China liderada por los comunistas estuviera poniéndose al corriente y algún día pudiera superarlas en primacía global. Occidente nunca dejaría de intentar descarrilar el ascenso de China y derrocar a su Partido Comunista, dijo en discursos ante los militares que en gran medida no son reportados por los medios. ‘Reajuste del orden internacional’ “Sin lugar a dudas, la creciente fuerza de nuestro país es el factor más importante que impulsa un profundo reajuste del orden internacional”, dijo a los altos comandantes en noviembre de 2015, dos meses después de su visita a Estados Unidos. “Algunos países occidentales nunca quieren ver a una China socialista fortalecerse bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino”. A pesar de sus garantías al presidente Barack Obama de no militarizar el mar de China Meridional, Xi dijo a sus altos mandos en febrero de 2016 que China debía reforzar su presencia allí, afirmando: “Hemos aprovechado la oportunidad, eliminado la intervención y acelerado la construcción en las islas y bajos del mar de China Meridional, logrando un avance histórico en la estrategia marítima y la defensa de los derechos marítimos” (en los años siguientes, China amplió rápidamente su infraestructura militar en la zona). Los comentarios de Xi se encuentran entre colecciones de discursos que pronunció ante funcionarios del Ejército Popular de Liberación y del Partido Comunista, publicados por el ejército para estudio interno por parte de oficiales superiores, y vistos y corroborados por The New York Times. Los volúmenes, “Declaraciones importantes seleccionadas de Xi Jinping sobre la defensa nacional y el desarrollo militar”, cubren sus primeros años en el poder, desde 2012 hasta febrero de 2016. Una nueva visión Los discursos ofrecen una visión nueva y sin adornos del líder en el centro de una rivalidad entre superpotencias que está dando forma al siglo XXI. Muestran cómo en ocasiones ha expresado una convicción casi fatalista (incluso antes de que los vínculos de Beijing con Washington se hundieran abruptamente más adelante en la administración Trump) de que el ascenso de China provocaría una reacción violenta de los rivales occidentales que buscan mantener su dominio. “Cuanto más rápido nos desarrollemos, mayor será el shock externo y mayor el retroceso estratégico”, señaló Xi a oficiales de la fuerza aérea china en 2014. En la visión del mundo de Xi, Occidente ha tratado de subvertir el poder del Partido Comunista chino en el país y contener la influencia de la nación en el exterior. El Partido Comunista tuvo que responder a estas amenazas con un gobierno de mano de hierro y un Ejército Popular de Liberación cada vez más fuerte. Mientras Xi se prepara para reunirse con el presidente Joe Biden en California esta semana, la cuestión de cómo manejarán las dos potencias su rivalidad pende sobre la relación. Xi ha estado tratando de estabilizar las relaciones con Washington, aparentemente presionado por los problemas económicos de China y el deseo de reducir el aislamiento diplomático de Beijing. “Tenemos mil razones para hacer crecer la relación entre China y Estados Unidos, y ninguna para arruinarla”, dijo Xi recientemente a legisladores estadounidenses en Beijing. Pero como la desconfianza mutua es profunda, cualquier alivio del antagonismo entre las dos partes podría ser tenue. Xi subrayó que su juicio sobre el desafío planteado por Estados Unidos permanece sin cambios, y dijo con una rara franqueza pública en marzo: “Los países occidentales liderados por Estados Unidos han implementado una contención, un cerco y una represión integrales contra China”. Dudas sobre el poderío estadounidense Las opiniones de Xi sobre el mundo y sobre Estados Unidos llevan la huella de los años turbulentos de China cuando se preparaba para asumir el poder. China había crecido rápidamente, pero las reformas que impulsaron ese crecimiento se habían desacelerado y la corrupción oficial era rampante. El estado de seguridad se había expandido, pero también lo habían hecho las protestas y la disidencia. Cuando Xi emergió como el futuro líder del país en 2007, algunos diplomáticos, expertos y veteranos del Partido Comunista bien conectados predijeron que sería un pragmático que podría reiniciar los esfuerzos de China hacia la liberalización económica. Algunos incluso vieron en él una oportunidad de cambio político tras un largo período de estancamiento. Citaron el pedigrí de Xi como hijo de un líder revolucionario que había ayudado a supervisar la reforma económica de China en la década de 1980 y las décadas que Xi había pasado como funcionario en la zona comercial costera.