Permite Senado a Trump venta de armas a Arabia Saudita

Washington— El Senado no pudo echar abajo un trío de vetos emitidos por el presidente Donald Trump, permitiendo que la administración siga adelante con los planes de venderle billones de dólares de armas a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos.

La decisión de Trump de vender armas de una manera que eludió la revisión del Congreso hizo enfurecer a los legisladores de ambos partidos.

En un intento bipartidista para revertir esa acción, los demócratas y republicanos se unieron para aprobar una resolución para bloquear la venta de armas por 8.1 billones de dólares a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Sin embargo, no pudieron lograrlo, ya que se necesitaba un quórum de las dos terceras partes en cada caso.

La Casa Blanca argumentó que detener la venta podría enviar una señal de que Estados Unidos no está del lado de sus socios y aliados, particularmente en un momento en que las amenazas de países hostiles, tales como Irán, están aumentando.