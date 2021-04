Permite EU viajar a vacunados

Associated Press

The New York Times

Washington— Los estadounidenses completamente vacunados contra el Covid-19 pueden viajar "con bajo riesgo para ellos mismos", pero deben continuar tomando precauciones como usar mascarilla en público, evitar multitudes, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia, dijo la autoridad de salud federal este viernes.

La nueva recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) aplica tanto para viajes nacionales como internacionales.

Los vacunados no necesitan someterse a una prueba de coronavirus antes de llegar a otro país, a menos que así lo requieran las autoridades de destino, y tampoco necesitan ponerse en cuarentena después de regresar a Estados Unidos, a menos de que así lo requieran las autoridades locales.

Sin embargo, los viajeros vacunados deben tener un resultado negativo de una prueba de coronavirus antes de abordar un vuelo de regreso a Estados Unidos, y deben volver a hacerse la prueba de tres a cinco días después de su regreso a casa. La recomendación se basa en la idea de que las personas vacunadas aún pueden estar infectadas con el coronavirus aunque no enfermen.

Se considera que las personas están completamente vacunadas dos semanas después de recibir la vacuna Johnson & Johnson de dosis única, o dos semanas después de recibir la segunda dosis del régimen de dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna.

Los nuevos lineamientos se suman a la guía de los CDC que anteriormente dijo las personas completamente vacunadas pueden reunirse en pequeños grupos en entornos privados sin mascarilla o distanciamiento social y que pueden visitar a personas no vacunadas de un solo hogar siempre que tengan un bajo riesgo por Covid-19.

Las recomendaciones emitidas el viernes no alteran las pautas de viaje de los CDC para los no vacunados. La agencia continúa desalentando los viajes nacionales no esenciales de aquellos que no están completamente inmunizados, y dice que si deben viajar, deben someterse a pruebas de infección por coronavirus uno a tres días antes de su viaje y nuevamente de tres a cinco días después de concluir su viaje. Los viajeros no vacunados deben ponerse en cuarentena durante siete a 10 días si no se hacen la prueba después de un viaje, dijo la agencia.