Perdona juez de EU a hombre que se declaró culpable de abusar de 4 menores

Nueva York.- La niña tenía 16 años cuando Christopher Belter la violó, según documentos judiciales. Él también era un adolescente, un estudiante en una escuela de élite privada para niños, cuya casa de la familia en el oeste de Nueva York era conocida como una casa de fiestas donde los adolescentes se reunían para consumir licor y marihuana.

El acusado se declaró culpable de haber abusado de M.M. y otras tres menores de edad.

Era agosto de 2018, y la niña, identificada en los documentos judiciales como M.M., estaba en la casa de Belter para pasar la noche con su hermana antes de ir a Chicago al día siguiente.

Él la invitó a pasar a su habitación y luego la arrojó sobre la cama, le quitó la ropa y le dijo que dejara de ser una bebé, según documentos judiciales. En una audiencia este verano, la mujer describió haber centrado su atención en las hojas de una planta en la habitación mientras continuaba el ataque.

Esta semana, Belter, de 20 años, fue sentenciado por el asalto a M.M. y en agresiones sexuales a otras tres adolescentes. Enfrentando hasta ocho años de prisión, en cambio, un juez le dio ocho años de libertad condicional y dijo que había "agonizado" por la decisión.

“No me avergüenza decir que en realidad oré sobre cuál es la sentencia apropiada en este caso porque hubo un gran dolor”, dijo el juez Matthew J. Murphy III, de Niagara, NY, Tribunal del Condado, en la sentencia de Belter este martes, según una estación de televisión local. “Hubo un gran daño. En el caso se cometieron múltiples delitos”.

Aun así, el juez continuó: "Me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial no es apropiada". Le dijo a Belter, quien debe registrarse como delincuente sexual, que la libertad condicional sería "como una espada colgando" sobre su cabeza durante los próximos ocho años. No ofreció más explicaciones de por qué la sentencia no incluía la pena de prisión.

Steven M. Cohen, abogado de M.M., dijo este miércoles por la noche que M.M. estaba "profundamente decepcionada" por la decisión del juez Murphy.

"Mi cliente vomitó en el baño de mujeres después de la sentencia", dijo Cohen en un correo electrónico, y agregó que "si Chris Belter no fuera un acusado blanco de una familia rica e influyente", seguramente habría sido sentenciado a prisión".

"La verdad de lo que sucedió y de lo que les hizo a sus víctimas es mucho más atroz que los cargos que se le declararon", dijo Cohen.