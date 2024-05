Perdona gobernador de Texas a hombre que mató a manifestante en el 2020

Nueva York.- El gobernador Greg Abbott de Texas perdonó este jueves a un hombre que fue condenado por matar a una persona que participó en una manifestación de las Vidas de los Afroamericanos Importa en el verano del 2020, cumpliendo una promesa que hizo el año pasado en medio de la presión de los conservadores.

La decisión fue seguida de inmediato de una recomendación de perdón del Consejo de Perdón y Libertad Condicional del estado, cuyos integrantes fueron designados por el gobernador.

Los abogados del hombre, Daniel S. Perry, argumentaron que había actuado en defensa propia contra el manifestante, quien portaba un rifle AK-47.

Perry fue sentenciado a 25 años en prisión en una emotiva audiencia del año pasado en la que la fiscalía presentó evidencia de comentarios racistas en línea que hizo y dijo que los expertos en Psicología lo consideraron como alguien “peligroso”.

Mientras el Consejo de Perdón consideraba el caso, los abogados y el procurador de Distrito del Condado Travis, José Garza, se reunieron con el consejo para argumentar en contra de otorgar el perdón.

De acuerdo a la ley de Texas, una recomendación del consejo es necesaria antes de que el gobernador pueda otorgar el perdón.

La familia del manifestante, Garrett Foster, un ex mecánico de 28 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no creyó en la decisión y consideró que el caso tiene motivaciones políticas.

Republicanos, incluyendo al procurador general de Texas, Ken Paxton, y el comentarista político Tucker Carlson, hicieron un llamado para que se otorgara el perdón a Perry.

“Esto no tiene sentido, me siento como en un episodio de “Twilight Zone”. Esto no puede estar sucediendo. Esto parece un circo político que me está costando la vida”, comentó Sheila, la madre de Foster, en una entrevista telefónica.

Su hijo apoyaba la Segunda Enmienda, que defiende la libertad de expresión y asistió día tras día a protestas a favor de la justicia racial en el 2020.

“Él se merecía algo mucho mejor. Era un veterano de la Fuerza Aérea. Salió a proteger a la gente de personas como Perry”.

Este caso cayó en la intersección de algunos de los temas más polémicos que enfrenta el país, incluyendo las protestas sobre el asesinato de George Floyd, la proliferación de rifles estilo militar en manos de civiles y el derecho legal de los que abren fuego en lugar de retirarse, cuando perciben que están bajo amenaza.

Perry era un sargento activo del Ejército de Estados Unidos la noche del 25 de julio del 2020, y trabajaba como conductor de Uber en el centro de Austin y embistió a una muchedumbre de manifestantes.