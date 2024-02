Pérdida de testigos y recuerdos olvidados impiden avance del caso

The New York Times | Choque de aviones en las Torres Gemelas de NY en el 2001 The New York Times | Khalid Shaikh Mohammed, acusado de ser el autor intelectual de los ataques The New York Times | El doctor James E. Mitchell

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Hace cuatro años en un dramático testimonio, un psicólogo estadounidense describió en una corte cómo amenazó con degollar al hijo pequeño de Khalid Shaikh Mohammed, quien fue acusado de ser el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, si otro ataque de Al Qaeda cobraba la vida de un niño estadounidense. Este miércoles, el doctor James E. Mitchell le comentó a una corte sorprendida que ese episodio no sucedió. “Yo no dije nada acerca de matar a su hijo”, comentó Mitchell, quien es un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que en el 2003 torturó a Mohammed en 183 ocasiones para la CIA. “En ese tiempo él no tenía hijos, pero los tuvo después”. Posteriormente, el doctor Mitchell reconoció que había olvidado su amenaza. Sin embargo, ese episodio deja de manifiesto un nuevo desafío para la corte militar en el caso contra cuatro prisioneros que están acusados de conspirar en los ataques en los que murieron casi 3 mil personas el 11 de septiembre de 2001, los recuerdos olvidados y la poca disponibilidad de testigos cuyo testimonio es central para llevar a juicio este caso de pena de muerte. El testimonio y otra evidencia usualmente se han deteriorado al paso del tiempo, siendo la razón por la que los criminales acusados y sus víctimas tienen derecho a un juicio expedito. Confesiones contaminadas En este mes, dos oficiales militares retirados se encontraban demasiado enfermos para viajar a Washington para testificar acerca de la salud de los acusados y condiciones en la prisión de Guantánamo a principios del 2007. Fue un período crucial en el caso, cuando la fiscalía dijo que los acusados voluntariamente confesaron sus crímenes. Abogados de la defensa argumentan que las confesiones están contaminadas con la tortura y colaboración secreta entre el FBI y la CIA. Un testigo fue el primer psiquiatra de los acusados en Guantánamo. El otro fue el primer comandante de la prisión y un tercer testigo clave de ese período es el primer médico que atendió a los prisioneros en Guantánamo, pero murió en 2018 antes de que se pudiera obtener su testimonio. En noviembre, Jacqueline Maguire, oficial de alto rango del FBI, dijo en 199 ocasiones que no recuerda información específica de ese tiempo, como agente especial, encabezó la investigación sobre cinco secuestradores que pilotearon el avión que se estrelló en el Pentágono. Lograr que el doctor Mitchell recordara fue muy fácil. El abogado de Mohammed le mostró la página 31 mil 362 de la transcripción de la audiencia previa al juicio con su testimonio en enero de 2020. En ella, Mitchell explicó que había consultado a un abogado de la CIA cuando estuvo torturando a Mohammed y le dijeron que lo amenazara con matar al hijo del prisionero. Los recuerdos que se han olvidado figuran cada vez más en la fase previa al juicio, que empezó con el arraigo en el 2012. En lugar de presentar rápidamente a los acusados de planear el ataque del 11 de septiembre ante la justicia, la administración George W. Bush los interrogó brutalmente en el 2002 y 2003 para tratar de que revelaran más ataques pendientes y luego los dejó incomunicados durante años, un desvío cuyos detalles siguen clasificados. También Covid impidió seguir Anisha P. Gupta, abogada de la defensa, le comentó al juez la semana pasada que trató de hablar con dos testigos clave, aunque anónimos, acerca de lo que le habían hecho a su cliente, Walid bin Attash, en las prisiones oscuras de la CIA y le dijeron que uno murió y el otro “tiene demencia y no puede hablar”. El problema de los testigos que están muriéndose u olvidando detalles también aflige el caso del gobierno. Lee Hanson, cuyo hijo, nuera y nieta de 2 años fueron asesinados a bordo de United 175, que se ofreció como voluntario para dar una declaración en el juicio, murió en 2018. La fiscalía preparó su testimonio con anticipación, pero un juez tendrá que decidir, en el caso que se dicte una condena, si puede ser utilizado en un juicio. Los problemas de salud también impidieron el avance durante la pandemia. El juez pospuso más declaraciones del doctor Mitchell que habían sido programadas para el fin de semana debido a que uno de los abogados de la defensa en el caso de la pena de muerte, cuya asistencia se requiere en la corte, dio positivo para coronavirus en la Bahía de Guantánamo. PUBLICIDAD