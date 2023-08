‘Perderemos uno tras otro’ Enfrentan murciélagos de Texas su propia pandemia

The Texas Tribune | El descenso gradual de la población ha estado sucediendo desde hace rato, dijo Fuller, aunque no existen estimaciones precisas, ya que es notoriamente difícil contar a los murciélagos The Texas Tribune | Después de que el síndrome de la nariz blanca fue confirmado por primera vez en Texas, Fuller empezó a sondear nidos de murciélagos en el estado

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Deben haber estado volando unos 16 mil murciélagos esa noche a mediados de julio. Sólo unos 500 permanecían en la cueva en la parte central de Texas, enseguida del Río Colorado. El resto sucumbió al síndrome de la nariz blanca, una enfermedad micótica que ha arrasado con las poblaciones de murciélagos en todo el país. La Cueva Gorman, situada en el Parque Estatal Colorado Bend, es una de las cuevas que Nate Fuller monitorea. PUBLICIDAD Fuller es biólogo estatal de murciélagos del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, y dijo en la primavera del 2020 –cuando el Covid-19 se convirtió en una pandemia global– que los murciélagos que estaban en las cuevas en la parte central de Texas también estaban enfrentado una pandemia. Aunque el síndrome de la nariz blanca fue detectado primero en Texas el 18 de febrero del 2020, cuando Charles Pekins, un biólogo de vida silvestre de la Base del Fuerte Cavazos del Ejército de Estados Unidos, anteriormente conocido como Fuerte Hood, encontró un murciélago muerto cubierto con un hongo blanco. Unas semanas después, una muestra que envió al Centro Nacional de Salud de la Vida Silvestre confirmó que la enfermedad había infiltrado el Estado de la Estrella Solitaria. En todo Norteamérica el 52 por ciento de las especies de murciélagos están en riesgo de sufrir un severo descenso en su población en los próximos 15 años, de acuerdo a un reporte publicado en abril por la Alianza Norteamericana para la Conservación de Murciélagos. Texas –que ha albergado la más grande diversidad de especies de murciélagos en el país– no ha escapado a ese descenso. Aproximadamente 70 millas al sur de donde fue detectado el primer caso, Lee Mackenzie y Dianne Odegard del Refugio de Murciélagos de Austin recibieron una gran cantidad de llamadas en febrero y marzo del 2020 acerca de murciélagos insectívoros muertos o que yacían en las cuevas con el hongo blanco en sus cuerpos y lágrimas en sus alas. Mackenzie dijo que las alas se veían como un queso suizo, un síntoma de la enfermedad en algunos murciélagos. Ellos dijeron que la gente llevó 23 murciélagos insectívoros a su centro de rehabilitación durante dos meses, normalmente recibían sólo unos cuantos en todo el año. “Vamos a perder uno tras otro, día tras día”, dijo Mackenzie. “No podemos evitarlo”. Después de que el síndrome de la nariz blanca fue confirmado por primera vez en Texas, Fuller empezó a sondear nidos de murciélagos en el estado. El descenso gradual de la población ha estado sucediendo desde hace rato, dijo Fuller, aunque no existen estimaciones precisas, ya que es notoriamente difícil contar a los murciélagos. Los murciélagos son importantes para el control de insectos en el estado y la economía de Texas. Los murciélagos consumen las plagas de los sembradíos y ayudan a los agricultores a reducir la cantidad de pesticidas que necesitan utilizar cada año. De acuerdo con un estudio del 2011 por investigadores de murciélagos que fue publicado en la Revista Ciencia, los murciélagos les ahorran cada año a los agricultores de 12 a 172 dólares por acre en el costo de control de plagas a nivel nacional. Tan sólo en Texas, se estima que los murciélagos les ahorraron 1.4 billones de dólares al comerse las plagas de los cultivos. Los atractivos alados Los murciélagos también atraen el turismo al estado. La colonia del Puente de la Avenida Congreso de Austin atrae a 140 mil visitantes cada año, de acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Otros sitios para observar a murciélagos grandes incluyen la Cueva Bracken de San Antonio, la colonia de murciélagos más grande del mundo y el Antiguo Túnel del Parque Estatal de Fredericksburgh –en donde el 40 por ciento de los visitantes del parque en el 2022 vinieron para ver a los murciélagos, de acuerdo con Parques y Vida Silvestre de Texas–. Aunque no siempre fue de esa manera. A principios de los años 1980, cuando los murciélagos mexicanos sin cola se movieron por primera vez a las grietas que están debajo del Puente de la Avenida Congreso, había un temor generalizado y llamadas para exterminar a los nuevos residentes. Ese pánico es lo que atrajo a Tuttle a Austin, en donde empezó campañas educativas para calmar los temores acerca de la rabia y destacar los beneficios de los murciélagos. Su trabajo para proteger a los ahora famosos murciélagos –considerados como la colonia urbana más grande de murciélagos en el mundo– inspiró al ayuntamiento en el 2021 para declarar que el 26 de agosto, que es su cumpleaños, como el Día de Merlin Tuttle. Otras amenazas El síndrome de la nariz blanca no es la única amenaza para los murciélagos en Texas. En todo el estado, las turbinas eólicas matan a unos 200 mil murciélagos cada año –y entre más son instaladas, más murciélagos mueren, de acuerdo con Michael Whitby de la Conservación Internacional de Murciélagos–. No existen políticas o mecanismos regulatorios vigentes para reducir las muertes de murciélagos por las turbinas eólicas. Eso podría cambiar si especies como el murciélago tricolor es agregado a la lista de especies en peligro de extinción, de acuerdo con Sara Weaver, encargada ambiental de alto rango de la Consultoría Bowman. El murciélago tricolor, encontrado mayormente en la parte este y central de Texas, está siendo considerado para ser enlistado como PUBLICIDAD