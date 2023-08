Pence usa última acusación contra Trump para promocionarse

Nueva York.- Ahora que Donald Trump fue arraigado en Washington debido a otra serie de cargos penales, su compañero de fórmula, que ahora se convirtió en su rival, Mike Pence, no dudó en capitalizar la noticia.

La campaña de Pence puso a la venta su nueva camiseta y cachuchas de beisbol con la frase “Demasiado Honesto” en letras grandes y rojas --- como una referencia al regaño Trump por haberse rehusado a participar en el plan para anular los resultados de la elección del 2020.

“Tú eres demasiado honesto”, le dijo Trump a su segundo al mando el Día de Año Nuevo.

La decisión de Pence de utilizar esas palabras muestra un cambio notable en el tono de un candidato que usualmente ha sido cauto y que tuvo problemas para participar en una primaria dominada por su exjefe.

Desde que fue dada a conocer la acusación, en la que él juega un papel central, Pence ha criticado a Trump más agresivamente mostrándose como una persona que se enfrentó a él, evitando la catástrofe.

“Los estadounidenses merecen saber que el presidente Trump y sus asesores no me pidieron que hiciera una pausa, me pidieron que rechazara los votos, anulando básicamente la elección”, le comentó Pence este miércoles a Fox News.

La respuesta de Pence podría parecer una reacción esperada de un hombre que tuvo que huir para salvar su vida el 6 de enero del 2021, cuando una violenta muchedumbre de simpatizantes de Trump irrumpieron violentamente al Capitolio, enfrentándose con la policía e interrumpiendo una sesión conjunta del Congreso que Pence estaba presidiendo.

Trump ha convencido a legiones de seguidores que Pence tuvo el poder unilateral de deshacer la elección, mientras que Pence, su staff y familia pasaron horas ocultos en un Senado lleno de manifestantes que coreaban “Cuelguen a Mike Pence”.

Su nueva manera de hablar duramente también contrasta con los otros rivales de Trump, quienes mayormente se han cuidado de atacar al expresidente por sus crecientes problemas legales y esfuerzos para mantenerse en el poder.