Pence urge a la UE alinearse con Washington

El vicepresidente de EU, Mike Pence, urgió este sábado a la Unión Europea (UE) a alinearse con Washington tanto en Irán como en Venezuela, en donde instó al bloque a reconocer a Juan Guaidó como "único Presidente legítimo".

Pence llamó al orden a sus socios europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un foro clave para la diplomacia global, donde Europa, en las voces de la Canciller alemana, Angela Merkel, y del Ministro español de Exteriores, Josep Borrell, reivindicaron su propia vía para encarar ambos conflictos.

El funcionario estadounidense argumentó que Venezuela es una tragedia que precisa la respuesta de todo el mundo y subrayó que Nicolás Maduro, es un dictador que debe marcharse

La réplica europea llegó poco después a manos de Borrell, que defendió que se han guiado por lo que establece la Constitución de Venezuela.

"Lo reconocemos como Presidente, pero ad interim. Eso es lo que manda la Constitución venezolana. No podemos hacer otra cosa", aseguró al ser cuestionado al respecto.

Según la carta magna, el presidente de la Asamblea Nacional puede ejercer de Presidente interino hasta la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales.

Aclaró asimismo que cada país de la UE es soberano a la hora de reconocer a Guaidó -y no la UE como bloque- y avanzó que no se prevé que los estados miembros adopten este lunes una posición conjunta con respecto a Venezuela.

Con respecto a Irán, Pence afirmó que Teherán es el mayor patrocinador del terrorismo internacional así como amenaza para la paz y la seguridad y que, por lo tanto, había que romper cualquier tipo de relación con el país, empezando por el acuerdo nuclear.

"Ha llegado el momento de que nuestros socios europeos se retiren del acuerdo nuclear iraní y se unan a nosotros cuando ejercemos la presión económica y diplomática necesaria para dar al pueblo iraní, a la región y al mundo la paz, seguridad y libertad que se merecen", afirmó.

El vicepresidente argumentó que, además de interferir en los conflictos de Siria y Yemen, Irán ha exportado misiles, ha contribuido a que se perpetren atentados en Europa y está confabulando para destruir a Israel.

Merkel, encargada de responder a Pence con respecto a Irán, argumentó que en su opinión mantener el acuerdo nuclear con Teherán es mejor que repudiarlo, pese a que reconoció que rechaza la conducta iraní en cuestiones como su programa de misiles balísticos, su interferencia en Yemen o su colaboración militar en Siria.

El discurso de Merkel el más aplaudido en la MSC, en la que este año participan 35 Jefes de Estado y Gobierno y más de 80 Ministros de Defensa y Exteriores.