Pence lanza fuertes críticas a Trump por asalto al Capitolio

Associated Press | El exvicepresidente Mike Pence pronuncia un discurso durante un almuerzo del Coolidge and the American Project en el Edificio Madison de la Biblioteca del Congreso, en Washington, el 16 de febrero de 2023

Washington.— El exvicepresidente Mike Pence lanzó el sábado fuertes críticas contra el exmandatario Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio, ampliando el distanciamiento entre ambos cuando se preparan para buscar la candidatura republicana con vistas a los comicios de 2024. "El presidente Trump se equivocó", declaró Pence en su discurso durante la Cena Gridirón anual a la que asistieron políticos y periodistas. "Yo no tenía derecho a anular la elección. Y sus palabras irresponsables pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio aquel día, y sé que la historia hará responsable a Donald Trump". Las aseveraciones de Pence suponen la condena más severa a la fecha de parte de un otrora leal lugarteniente que a menudo rehuyó la confrontación con su antiguo jefe. Trump ya ha anunciado que buscará la candidatura. Pence no lo ha hecho pero prepara el terreno para ese objetivo. En los días previos al asalto al Capitolio 6 de enero de 2021, Trump había apremiado a Pence para que anulara la victoria electoral del presidente Joe Biden ya que él encabezaba la certificación protocolaria de los resultados. Pence se rehusó y cuando la turba invadió el Capitolio algunos coreaban "cuelguen a Mike Pence". La Comisión de la Cámara de Representantes que investigó el asalto dijo en su informe final que "el presidente de Estados Unidos ha enfurecido a una turba que persiguió al propio vicepresidente". Debido a sus declaraciones, Pence ha afianzado su lugar en el amplio debate al interior del Partido Republica en cuanto a cómo ver el asalto al Capitolio. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por ejemplo, entregó en fecha reciente a Tucker Carlson un archivo de imágenes de cámara de seguridad relacionadas con el 6 de enero, que el presentador de Fox News no ha utilizado con la idea de minimizar los hechos de aquel día e impulsar teorías de la conspiración. "No se equivoquen, lo sucedido aquella jornada fue una desgracia", dijo Pence en sus declaraciones durante la Cena Gridiron. "Y es una burla a la decencia presentarla de otra manera". Trump, por su parte, no ha parado de propagar mentiras sobre su derrota en las urnas. Incluso ha hablado a favor de los alborotadores y señaló que podría considerar otorgarles el perdón si vuelve a ganar las elecciones. Los discursos en la Cena Gridiron habitualmente están llenos de humor, los políticos gastan bromas unos a los otros, y Pence no perdió la oportunidad. Pence dijo en broma que el ego de Trump es tan frágil que quería que su vicepresidente cantara durante sus almuerzos semanales "Wind Beneath My Wings", una de cuyas frases dice "¿supiste alguna vez que eres mi héroe?". Pence también censuró a Trump por los documentos clasificados. "Leí que algunos de esos documentos con sello de secreto que encontraron en Mar-a-Lago estaban realmente en la Biblia del presidente", afirmó Pence. "Lo cual muestra que no tenía ni idea de que ahí se encontraban". Incluso antes de que concluyera la cena, Pence enfrentó críticas por sus bromas sobre el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, el primer miembro del gabinete –abiertamente gay—en la historia de Estados Unidos. Pence mencionó que a pesar de los problemas de viaje que afectan a los estadounidenses, Buttigieg consiguió un "permiso de maternidad" después de que él y su esposo adoptaron gemelos recién nacidos. "Pete es la única persona en la historia humana que tiene un niño y todos las demás sufren depresión posparto", declaró Pence.