Pence busca ir a donde ningún vicepresidente ha ido nunca

Nueva York.- Tal vez no llegue a la Oficina Oval, pero estará en los libros de Historia, por lo menos con un asterisco.

Ahora que Mike Pence ha iniciado formalmente su campaña a la Casa Blanca, no siendo el favorito, se convertirá en algo que casi no se ha escuchado desde que se fundó la república ---- un ex vicepresidente que se postulará contra un presidente que originalmente lo convirtió en su compañero de fórmula.

Aunque no es inusual la tensión y hasta enemistad que se ha desarrollado entre los presidentes y vicepresidentes, nunca antes un segundo de abordo había sido un desafío directo para el que fue su compañero de fórmula, de la manera en que Pence está compitiendo con el ex presidente Donald J. Trump para la nominación republicana del próximo año.

Los vicepresidentes, después de todo, usualmente le deben su estatura nacional al presidente que los eligió, y aun cuando no sean especialmente agradecidos en raras ocasiones encuentran factible políticamente competir contra sus jefes.

Aunque Pence está apostándole a que los votantes republicanos de las primarias se cansen de Trump y volteen hacia otros integrantes de su partido que estuvieron en la boleta del 2016 y 2020.

“El que un ex vicepresidente compita contra un presidente al que sirvió en la nominación del partido en unas primarias muy reñidas es algo muy raro”, comentó Joel K. Goldstein, especialista en la vicepresidencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de St. Louis. “Eso no sucede”.

“Los presidentes que son derrotados no se postulan nuevamente en los tiempos modernos”, agregó. “y los vicepresidentes tienden a heredar el apoyo de los simpatizantes de su administración, y no se convierten en obstáculos para ellos”, ya que Pence desafió los esfuerzos de Trump para anular la elección del 2020.

La fracturada relación entre Trump y Pence es en sí una anomalía histórica, por supuesto.

Trump trató de presionar a Pence para mantenerse en el poder y rechazar la victoria de Joseph R. Biden en el Colegio Electoral, un poder que el vicepresidente dijo que no tenía.

Trump estaba tan enojado que públicamente arremetió contra su propio vicepresidente, provocando que una muchedumbre tratara de atacarlo mientras coreaba “Cuelguen a Mike Pence”, el 6 de enero del 2021.

De acuerdo a un testimonio, Trump les sugirió a sus asesores que tal vez sus simpatizantes estaban en lo correcto al decir eso.