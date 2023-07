Pelean ahora empleados por no trabajar los lunes

Nueva York, Estados Unidos.- Cuando Jeff Hornstein le pidió a su personal que volviera a la oficina los lunes, no le pareció que estaba haciendo un gran llamado.

Como director ejecutivo de la Liga de Economía del Área Conurbada de Filadelfia quería realizar juntas periódicas para establecer objetivos y formación de equipos al inicio de la semana con sus 12 miembros, con información de The Wall Street Journal.

"Los lunes son el mejor día para ello", pensó Hornstein. "Hace que la gente entre al trabajo y deje atrás el fin de semana".

Pero algunos miembros no lo vieron de la misma forma. Mike Shields, el director de investigación, señaló que exigir a los empleados que acudan físicamente al trabajo era una noción anticuada. Entonces, Hornstein y su personal tuvieron que llegar a un punto medio: reunirse en persona cada tercer lunes.

"No diría que fue felicidad mutua, sino más bien resentimiento mutuo", cuenta Shields.

Se extiende la asistencia

Aunque están acudiendo más trabajadores los lunes, todavía están rezagados respecto a los martes, miércoles y jueves en asistencia a la oficina. El pasado lunes 22 de mayo, la tasa de ocupación de oficinas en EU estaba al 45 por ciento de los niveles prepandemia, reporta Kastle Systems, que rastrea los pases de tarjetas de seguridad en los edificios de las principales ciudades de la Unión Americana. Eso está por encima de la tasa del 41 por ciento del lunes comparable del 2022, pero lejos del 58 por ciento que acudió a las oficinas el martes 23 de mayo este año, refirió Kastle.

Un sondeo de las políticas de regreso a la oficina de 4 mil 500 empresas realizado por Scoop, una empresa de software para lugar de trabajo híbrido, encontró que casi 300 requieren que los empleados se presenten en días específicos. De ellos, poco menos de una cuarta parte pide a los empleados que se presenten los lunes, con muchos más exigiendo que el personal esté en la oficina los martes, miércoles y jueves. Sólo el 7 por ciento dice a los empleados que acudan los viernes, reporta Scoop.

Rob Sadow, cofundador de Scoop, predice que podrían venir más órdenes de presencia en la oficina los lunes si la economía se tambalea y la seguridad laboral empieza a ser una preocupación para los empleados.

"Los patrones podrían comenzar a usar eso como una oportunidad para ser más estrictos con la cantidad de días de asistencia a la oficina", expone.

Energía de semana nueva

El lunes es "como el día de Año Nuevo", considera Sumir Meghani, director ejecutivo y cofundador de Instawork, una firma de personal que coloca trabajadores por hora.

"Restableces tus intenciones y tienes un nuevo comienzo", expresa.

Debido a que Instawork coloca a trabajadores en roles por horas, a menudo realizados los fines de semana, es aún más crítico repasar y colaborar los lunes, indica.

"Nuestro negocio está particularmente ocupado durante el fin de semana", dice. "Los lunes son un buen día para repasar. Hay mucha colaboración con métricas comerciales clave".

Otros días presenciales son los jueves, y Meghani está pensando en agregar los martes como otro día presencial después de los lunes. "Sería una continuación".

En AvalonBay Communities, que desarrolla y opera edificios de departamentos en todo EU, los lunes son días particularmente importantes para reunirse y colaborar en vista de las visitas de clientes a departamentos y otras actividades que ocurren durante los fines de semana, explica David Alagno, vicepresidente senior de recursos humanos de esa compañía.

Los empleados de AvalonBay Communities deben presentarse a trabajar los lunes, martes y jueves. Los clientes miran departamentos el fin de semana e inician un proceso de arrendamiento. Los fines de semana también son cuando llegan muchas solicitudes de servicio.

"Necesitamos estar preparados para apoyar a nuestra gente", expone Alagno. "El lunes es un día importante". Agrega que los miembros del personal, acostumbrados a los ritmos de una carga de trabajo posterior al fin de semana en el negocio inmobiliario, se han mostrado receptivos.

Lunes tranquilos

Algunos empleados piensan que el lunes debería ser un comienzo tranquilo para la semana, y en las redes sociales se ha afianzado un movimiento de "lunes mínimos". Siguiendo la línea de "las renuncias silenciosas", la tendencia tiene que ver con hacer la menor cantidad de trabajo requerido. Entre sus partidarios se cuenta Marisa Jo Mayes, ex representante de ventas de dispositivos médicos de 29 años, cuyo video sobre hacer que los lunes sean más relajantes se volvió viral.

Nicholas Bloom, profesor de economía en la Universidad de Stanford, que estudia esquemas de trabajo flexibles, señala que los lunes en persona podrían ser mejores para los veinteañeros, muchos de los cuales han expresado su deseo de trabajar en oficinas y no están tan atados a sus vidas hogareñas. Los mandatos serán "menos atractivos para los trabajadores de 30 y 40 años con hijos en edad escolar, por lo que verá una mayor reacción en ese grupo", dice.

Los miembros del equipo de Hornstein en Filadelfia dicen que las juntas de los lunes merman el trabajo profundo. "Mis lunes son normalmente mi día más productivo, y estos lunes en persona torpedean eso", comenta Shields. La junta en la oficina suele durar hasta media tarde y cualquier trabajo real tiene que esperar hasta el día siguiente, indica. "El martes se convierte en mi lunes. Termina siendo un lunes mínimo".

Otro miembro del equipo de Hornstein, el director de programa Kenyatta James, dice que la oficina parece ruidosa en comparación con la calma del hogar. "Vemos estar en la oficina como un día muerto. Las paredes son delgadas y se escucha todo".

Con todo y lo delicado que pueden ser los lunes, apunta Bloom, el viernes es "un pararrayos" para los empleados.

"Tratar de que los empleados estén presentes en la oficina cinco días a la semana, incluyendo los viernes, es la forma más rápida" de enojar a la gente, resume Bloom. "Los viernes son el claro ganador de los días para trabajar en casa".