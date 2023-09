Paxton fue exonerado pero sus problemas legales no terminan

The New York Times | Ha sido reelecto en dos ocasiones, en parte por alinearse con los políticos de derecha apoyados por el ex presidente Donald J. Trump

Ken Paxton, el problemático procurador general de Texas, sobrevivió a un juicio político en el Senado estatal durante el fin de semana, aunque el caso está lejos de quedar en el pasado: el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún tiene abierta una investigación sobre muchos de los mismos alegatos de corrupción y abuso de autoridad. En octubre, los abogados de Paxton estarán en la corte con la fiscalía estatal para establecer la fecha del juicio para su acusación pendiente de dos cargos por fraude bursátil, un caso que tiene ocho años de antigüedad y que los senadores no tomaron en cuenta directamente en su votación para exonerarlo, este sábado. Su abogado, Dan Cogdell, pronosticó que tendrá que lidiar rápidamente con el caso del fraude bursátil. Paxton ha enfrentado una nube de problemas legales desde que hizo su juramento como procurador general en el 2015, reemplazando a Greg Abbott, quien actualmente es el gobernador. Ha sido reelecto en dos ocasiones, en parte por alinearse con los políticos de derecha apoyados por el ex presidente Donald J. Trump. Los votantes le han otorgado victorias cómodas a Paxton aun después de su acusación y de que varios de sus asesores de alto rango denunciaron que había abusado de su puesto ayudando a un donador acaudalado, que es el objeto de su reciente intento por despedirlo. Aunque los expertos legales dijeron que después de la exoneración del Senado, Paxton podría enfrentar un peligro legal más serio debido a la investigación pendiente del Departamento de Justicia. La fiscalía estatal dijo en febrero que el Departamento está revisando los alegatos hechos por los denunciantes de que Paxton le otorgó una ayuda inusual para beneficiar al donador político Nate Paul, un inversionista inmobiliario de Austin y de que Paul había pagado la remodelación de su casa y empleado a una mujer con la que está teniendo un amorío. Es probable que los investigadores federales se basen en la evidencia y testimonio que se hizo público durante las recientes audiencias legislativas. Más de una docena de testigos describieron la manera en que Paxton en repetidas ocasiones utilizó su puesto para ayudar a Paul.