Pavos salvajes invaden ciudades de EU y hacen de universidades su hogar

The New York Times The New York Times The New York Times

Minneapolis.- Están descansando junto a los portabicicletas y los dormitorios exteriores. Están pavoneándose por el patio de Harvard. Y sí, ocasionalmente se abanican y atacan a estudiantes inocentes. En todo el país, desde las riberas de los ríos de la Universidad de Minnesota hasta los bosques de la Universidad de California en Santa Cruz, los pavos salvajes han ido a la universidad. Y parece que les gusta. Tal vez demasiado. Alguna vez raros en la mayor parte de Estados Unidos, los pavos se convirtieron en una de las grandes historias de éxito de conservación del último medio siglo. Pero a medida que los esfuerzos por expandir el rango de las aves que florecían en el campo, los pavos también trotaban hacia las ciudades, colocando perchas en callejones, parques, patios traseros y, cada vez más, en instituciones de educación superior. “Los campus universitarios son simplemente un hábitat ideal”, dijo David Drake, profesor y especialista en extensión de vida silvestre en la Universidad de Wisconsin, donde a un grupo considerable le gusta pasar el rato cerca de los apartamentos para estudiantes graduados. “Tienes esa mezcla de parcelas boscosas con áreas verdes abiertas y cosas así. Nadie está cazando”. Es una buena vida para un pájaro grande. En Minnesota, los pavos masticaron pequeñas bayas cerca del sindicato de estudiantes este mes y caminaron por la acera, imperturbables cuando los estudiantes pasaron a un lado de ellos. Tom Ritzer, subdirector de cuidado de la tierra de la universidad, dijo que una bandada de pavos a veces rompía un lecho de siembra y causaba daños. Pero otras veces, el forrajeo excesivo de pavos alerta a los jardineros sobre una infestación de larvas. "Es una especie de bendición y una maldición", dijo Ritzer, un veterano de 22 años de la universidad que dijo que una gran cantidad de pavos comenzaron a aparecer en los últimos años. "Supongo que probablemente sean mejor que los coyotes", agregó. En muchas universidades, los pavos se han convertido en celebridades menores. Las cuentas de Instagram que celebran a los pájaros tienen seguidores leales en Wisconsin, donde han sido fotografiados en patios de recreo y en estacionamientos, y en Minnesota, donde un pájaro fue capturado mirando lastimeramente a través de la ventana de un restaurante cerca del campus.