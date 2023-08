Patrocinó multimillonario texano viajes privados a juez de Suprema Corte

Washington– El juez Clarence Thomas informó sobre un viaje de lujo, vuelos en jet privado y una transacción de bienes raíces con un multimillonario de Texas en su formulario de declaración financiera anual, que se publicó el jueves.

En una medida inusual, el juez, que ha estado bajo un mayor escrutinio en los últimos meses después de que no reveló los obsequios y viajes pagados por amigos adinerados, incluyó una defensa detallada de sus presentaciones anteriores.

Thomas escribió que se había “adherido a las regulaciones judiciales entonces existentes como lo habían hecho sus colegas, tanto en la práctica como en consulta con la Conferencia Judicial”.

Pero dijo que “continúa trabajando con los funcionarios de la Corte Suprema y el personal del comité para obtener orientación sobre si debe modificar aún más sus informes de años anteriores”.

Los jueces presentan los formularios financieros cada primavera y la mayoría fueron liberados a principios de junio. Pero Thomas y el juez Samuel Alito solicitaron prórrogas de 90 días, según la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos, que recopila y publica los formularios. No estaba claro por qué los jueces solicitaron prórrogas. El formulario de declaración financiera de Alito también se publicó el jueves.

En particular, la naturaleza de la relación de décadas de Thomas con un magnate inmobiliario de Texas que dona a causas conservadoras, Harlan Crow, suscitó preguntas después de que una serie de informes en ProPublica describieran el alcance de su generosidad y el hecho de que la justicia no la revelara. Crow invitó al juez a una serie de viajes lujosos, incluidos vuelos en su jet privado, viajes de isla en isla en su superyate y vacaciones en su finca en las Adirondacks. Crow también compró la casa de la madre del juez en Savannah, Georgia, y cubrió una parte de la matrícula de una escuela privada para el sobrino nieto del juez, a quien estaba criando.

Otros amigos ricos han recibido a Thomas, incluido David Sokol, el ex heredero aparente de Berkshire Hathaway. Otro, Anthony Welters, financió –al menos en parte– su autocar, un Prevost Marathon de 40 pies que, según él, le permite escapar de la “mezquindad que se ve en Washington”.

Alito, por su parte, reconoció en junio que había tomado un avión privado de vacaciones en 2008 a un lujoso albergue de pesca en Alaska, donde fue hospedado por Paul Singer, un multimillonario de fondos de cobertura. En los años siguientes, Singer tuvo repetidamente asuntos ante el tribunal.

Ambos jueces han insistido en que no era necesario informar sobre los obsequios y los viajes.

Thomas dijo en un comunicado que le habían informado que no necesitaba revelar tales viajes porque eran “hospitalidad personal de amigos cercanos”.

Antes de que ProPublica publicara un artículo sobre sus viajes con Singer, Alito tomó la inusual medida de adelantarse al informe defendiendo sus acciones en The Wall Street Journal. Escribió que no estaba obligado a informar del viaje porque "los jueces comúnmente interpretaban esta discusión sobre 'hospitalidad' en el sentido de que el alojamiento y el transporte para eventos sociales no eran regalos reportables". No había revelado el vuelo privado, añadió, porque se trataba de “un transporte para un evento puramente social”.