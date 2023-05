Pasos en falso y errores: la debacle de Fox News

The New York Times | Director ejecutivo de Dominion Voting Systems habla en una conferencia de prensa The New York Times | Manifestantes afuera de News Corp.

Washington.- En agosto de 2021, la junta directiva de Fox Corp. se reunió en Los Ángeles. Entre los temas de la agenda: Dominion Voting Systems demanda por difamación de 1.6 mil millones de dólares contra su red de noticias por cable, Fox News. La demanda representaba una amenaza para las finanzas y la reputación de la empresa. Pero el director legal de Fox, Viet Dinh, aseguró a la junta: incluso si la empresa perdiera en el juicio, finalmente prevalecería. La Primera Enmienda estaba del lado de Fox, explicó, incluso si probarlo podría requerir ir a la Corte Suprema. PUBLICIDAD Esa determinación informó una serie de pasos en falso y errores de cálculo durante los siguientes 20 meses, según una revisión del New York Times de los registros judiciales y comerciales, y entrevistas con aproximadamente una docena de personas directamente involucradas o informadas sobre la toma de decisiones de la empresa. El caso resultó en una de las mayores debacles legales y comerciales en la historia del imperio mediático de Rupert Murdoch: una avalancha de vergonzosas revelaciones de mensajes internos publicados en documentos judiciales; el acuerdo más grande conocido en una demanda por difamación, $787.5 millones; dos demandas de accionistas, y la salida de la principal estrella del horario estelar de Fox, Tucker Carlson. Y por todo eso, Fox todavía enfrenta una demanda por daños y perjuicios, $2.7 mil millones, presentada por otro sujeto de la teoría electoral robada, la compañía de software de votación Smartmatic. Pasan por alto banderas rojas Repetidamente, los ejecutivos de Fox pasaron por alto las señales de advertencia sobre el daño que ellos y su red sufrirían, encontró el Times. Tampoco reconocieron hasta qué punto sus cadenas de noticias por cable, Fox News y Fox Business, se habían desviado hacia territorio difamatorio al promover las teorías de conspiración electoral del expresidente Donald Trump, el tema central del caso (Fox sostiene que no difamó a Dominion). Cuando los fallos previos al juicio fueron en contra de la empresa, Fox no buscó un acuerdo de ninguna manera real. Luego, los ejecutivos fueron sorprendidos cuando los documentos judiciales de Dominion incluían mensajes internos de Fox que dejaban en claro cómo la compañía perseguía a una audiencia amante de Trump que prefería sus mentiras electorales a la verdad. Fue sólo en febrero que Murdoch y su hijo con quien dirige la compañía, Lachlan Murdoch, comenzaron a considerar seriamente establecerse. Sin embargo, no hubo ningún intento importante de hacerlo hasta la víspera del juicio en abril, después de revelaciones públicas aún más dañinas. En el centro de la acción estaba Dinh y su escenario demasiado color de rosa. Dinh, un funcionario de alto nivel del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) durante la Presidencia de George W. Bush, rechazó varias solicitudes de comentarios y la empresa se negó a responder preguntas sobre su desempeño o sus decisiones legales. “Las discusiones sobre estrategias legales específicas son privilegiadas y confidenciales”, dijo un representante de la compañía en un comunicado. Punto de crisis El otoño de 2020 llevó a Fox News a un punto de crisis. La audiencia de Fox esperaba noticias favorables sobre Trump, pero Fox no pudo proporcionar eso la noche de las elecciones, cuando su equipo de mesa de decisiones fue el primero en declarar que Trump había perdido el estado crítico de Arizona. En los días posteriores, los fanáticos de Trump se desconectaron en masa. La presentadora de Fox que fue la primera en encontrar la manera de atraer a la audiencia fue María Bartiromo. Cinco días después de las elecciones, invitó a una persona, el abogado alineado con Trump, Sidney Powell, para compartir detalles sobre las falsas acusaciones de que Dominion, una empresa de tecnología electoral, había cambiado los votos de Trump a Joe Biden. Pronto, aparecieron afirmaciones descabelladas sobre Dominion en otras partes de Fox, incluidas referencias a los supuestos (pero imaginarios) vínculos de la compañía electoral con la compañía de software electoral Smartmatic; Hugo Chávez, el dictador venezolano que murió en 2013; George Soros, el inversionista multimillonario y donante demócrata; y China. El 12 de noviembre, un portavoz de Dominion se quejó con la directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, y con el editor ejecutivo Jay Wallace, rogándoles que la detuvieran. “Realmente no estábamos pensando tanto en construir un registro de litigios como en tratar de detener el sangrado”, dijo Thomas A. Clare, uno de los abogados de Dominion. Como señaló Fox en sus documentos judiciales, sus anfitriones comenzaron a incluir negaciones de la empresa. Pero mientras continuaban dando oxígeno a las acusaciones falsas, Dominion envió una carta a la consejera general de Fox News, Lily Fu Claffee, exigiendo que Fox cesara y corrigiera el registro. “Dominion está preparado para hacer lo que sea necesario para proteger su reputación y la seguridad de sus empleados”, advirtió la misiva. Fox, sin embargo, no respondió ni cumplió con sus solicitudes, ahora un tema clave en una demanda de accionistas presentada en abril, que sostiene que hacerlo habría “mitigado materialmente” la exposición legal de Fox. Tres meses después de las elecciones, otra empresa de tecnología de votación vinculada a la conspiración de Dominion, Smartmatic, presentó su propia demanda por difamación contra Fox, en busca de 2 mil 700 millones de dólares en daños. Dominion dijo a los periodistas que también se estaba preparando para presentar uno. Dinh fue públicamente desdeñoso. “La naturaleza de interés periodístico de las elecciones presidenciales en disputa mereció una cobertura completa y justa de todos los periodistas. Fox News hizo su trabajo, y esto es lo que protege la Primera Enmienda”, dijo Dinh en ese momento. “No me preocupan en absoluto tales demandas, reales o imaginarias”. Privilegio de reportaje neutral El equipo legal de Fox basó gran parte de la defensa en una doctrina conocida como el privilegio del reportaje neutral. Sostiene que las organizaciones de noticias no pueden ser consideradas financieramente responsables por daños cuando informan sobre acusaciones falsas hechas por figuras públicas importantes, siempre que no las acepten o respalden. Una advertencia temprana llegó a fines de 2021. El juez del caso, Eric M. Davis, rechazó el intento de Fox de usar la defensa del reportaje neutral para que se desestimara la demanda, y determinó que no estaba reconocida por la ley de Nueva York, que estaba aplicando al caso incluso si se reconociera, Fox tendría que demostrar que informó sobre las acusaciones “de manera precisa y desapasionada”, y Dominion había presentado un fuerte argumento de que los informes de la televisora no eran ninguno de los dos, escribió el juez en un fallo. Ese dictamen significó que Dominion podría tener acceso a las comunicaciones internas de Fox en el descubrimiento. Era un momento natural para asentarse. Pero Fox se quedó con su defensa y su plan. En casi todos los pasos, el tribunal anuló los intentos de Fox de limitar el acceso de Dominion a las comunicaciones privadas intercambiadas entre anfitriones, productores y ejecutivos. El mayor golpe se produjo el verano pasado, luego de un fallo que establecía que Dominion podía revisar los mensajes de los teléfonos personales de los empleados de Fox, incluidos ambos Murdoch. El resultado fue un tesoro de evidencia para Dominion: mensajes de texto y correos electrónicos que revelaron las dudas que tenía Rupert Murdoch sobre la cobertura que se transmitía en su red, y afirmaciones de muchos dentro de Fox, incluido Carlson, de que el fraude no podría haber hecho una diferencia en la elección. Revelaciones dañinas Los mensajes llevaron a revelaciones aún más dañinas durante las declaraciones. Después de que los abogados de Dominion confrontaron a Rupert Murdoch con sus propios mensajes que mostraban que sabía que las afirmaciones electorales robadas de Trump eran falsas, admitió que algunos presentadores de Fox parecían haber respaldado esas afirmaciones. Durante la declaración de Carlson el año pasado, los abogados de Dominion le preguntaron sobre el uso de una palabra cruda para describir a las mujeres, incluida una ejecutiva de alto rango de Fox. También mencionaron un texto en el que habló sobre ver a un grupo de hombres, que dijo que eran partidarios de Trump, atacar a "un niño de Antifa". Se lamentó en el texto: "no es así como luchan los hombres blancos", y compartió un deseo momentáneo de que el grupo matara a la persona. Luego dijo que lamentaba ese instinto. No hay indicios de que los textos de Carlson dispararan las alarmas en la parte superior de Fox en ese momento. Las alarmas sonaron en febrero, cuando se hicieron públicos montones de comunicaciones internas de la televisora. La reacción del público fue tan negativa que algunas personas de la empresa creyeron que un jurado podría otorgar a Dominion más de mil millones de dólares. Sin embargo, la compañía no hizo ninguna oferta seria para llegar a un acuerdo.