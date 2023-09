Pasatiempo pandémico cambió su vida

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

En marzo de 2020, Danny Cortés ya se enfrentaba a una crisis (estaba sin trabajo, en medio de un divorcio y cumpliendo una sentencia de libertad condicional de cuatro años por vender drogas) cuando llegó el Covid. Se encontró aislado y dedicando una cantidad poco saludable de tiempo a Instagram. Mientras navegaba distraídamente por su feed, notó un diorama de una escena de la Segunda Guerra Mundial, luego un modelo de ferrocarril y luego modelos intrincados e hiperrealistas de escenarios de películas. PUBLICIDAD Se sintió atraído por la notablemente sólida comunidad de fabricantes de miniaturas. Coleccionista de figuras de acción desde hace mucho tiempo, con tiempo libre y sin mucho más que hacer, comenzó a experimentar. Utilizando cartulinas de 99 centavos, construyó lo que le resultaba familiar, un elemento urbano por el que la mayoría de los neoyorquinos pasan sin mirar: una nevera de bodega. Y esa pequeña nevera, de siete centímetros de alto y cubierta con reproducciones de pegatinas hechas por equipos de graffiti locales, cambió su vida. “Me encantó que cuando trabajaba en una pieza no pensaba en mis problemas: mi divorcio, la pandemia”, dijo Cortés. “Fue un escape, como si estuviera meditando, literalmente flotando. No tuve ningún problema en el mundo. Quería esa paz otra vez, seguí persiguiéndola”. A partir de ese modelo, se desarrolló una especie de carrera y, en menos de tres años, Cortés se ha convertido en un artista muy solicitado, y sus miniaturas son coleccionadas por estrellas del hip-hop y atletas profesionales. Y la nevera, que se ha convertido en su pieza distintiva a medida que su trabajo evolucionó hacia escenas urbanas más elaboradas, se vendió en Sotheby's en 2022 por 1 mil 890 dólares. “Ahora me despierto”, reflexionó Cortés recientemente, “y pienso, vaya, no puedo creer que me paguen por hacer esto”. Nunca fue su intención convertirse en artista. Al principio de la pandemia, Cortés consiguió un trabajo de mantenimiento y custodia en un refugio para personas sin hogar en Greenpoint, Brooklyn. Aparecía todas las mañanas con botas de trabajo y dos máscaras, listo para limpiar y reparar el antiguo edificio. Se sintió como un cambio hacia una vida con propósito: un trabajo estable y una buena relación con su oficial de libertad condicional. Pero el pasatiempo que comenzó como una cuestión de autoconservación se estaba convirtiendo en un negocio secundario. Siempre llegaba al refugio con bolsas llenas de materiales de arte (marcadores, clavijas, cuentas, Krazy Glue) y se instalaba en un baño desordenado, acurrucándose en el estudio propicio cada vez que había un descanso. Dejaba su walkie-talkie encendido por si llamaba un supervisor. Comenzó a publicar sus creaciones en Instagram: su nevera, luego un pequeño contenedor de basura y un buzón lleno de grafitis. Su hija adolescente le abrió una cuenta de TikTok. Los familiares y amigos que lo siguieron querían piezas propias. Le sorprendió que estuvieran dispuestos a pagarle 20 o 30 dólares por un modelo. Una réplica de nueve pulgadas del poste de la calle en la esquina de las avenidas DeKalb y Knickerbocker en Brooklyn fue el primer original de Cortés que se volvió viral. Pronto, llegaron mensajes de músicos, atletas y comediantes (personas de las que había oído hablar) que querían comprar sus modelos. Al principio estuvo seguro de que lo estaban engañando. Hubo una solicitud para un vagón de metro, un teléfono público, un modelo de Willie's Burgers en Williamsburg. El rapero Dave East, verificado por su marca azul, encargó una versión del tamaño de una caja de zapatos de Hajji's Deli, la bodega de Harlem donde se dice que se originó el sándwich de queso. De repente, pagar sus cuentas ya no era la preocupación que había sido en el pasado. Una tarde reciente, en su estudio en un dúplex en Bushwick, Brooklyn, al lado de donde vive con su prometida, estaba usando un aerógrafo para crear sombras y óxido en un teléfono público de resina sorprendentemente realista del tamaño de una botella de refresco. Cortés, de 43 años, tiene cara de bebé, un corte de pelo muy corto y el nombre de su madre, Rosa, tatuado en los nudillos. Mostró el tatuaje recién tatuado en su pantorrilla (una nevera) y trató de entender cómo llegó al punto en el que intercambiaba mensajes de Instagram con celebridades. En junio de 2021, sus finanzas estaban sólidas y obtuvo el permiso de su oficial de libertad condicional para dejar su trabajo de custodio y hacer miniaturas a tiempo completo. Su jefe en el refugio, a quien nunca había conocido en persona, lo despidió con los mejores deseos. Ella lo había seguido en las redes sociales sin saber que era su empleado. Desde los primeros días de las cartulinas y las pistolas de pegamento, su trabajo ha evolucionado continuamente. Todo objeto insignificante puede convertirse en otra cosa. Aporta una mirada sensible a una Nueva York en desaparición y está impulsado a preservar un mundo urbano en desaparición.