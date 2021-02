Pasaportes podrían incluir pronto una nueva opción para la identidad de género

Agencias

Los pasaportes, tarjetas de seguridad social, permisos de residencia y otros documentos de identificación federal en Estados Unidos podrían ofrecer pronto una tercera opción de género: X.

Ya, al menos una docena de estados y Washington, D.C., han enmendado sus leyes para ofrecer una designación de género X en algunos documentos de identificación, incluidas las licencias de conducir y los certificados de nacimiento.

Pero las reglas federales no han cambiado mucho desde 2010, cuando los estadounidenses pudieron solicitar por primera vez cambiar el marcador de sexo en sus pasaportes. Esa aplicación siempre ha requerido una certificación médica y solo está disponible para aquellos que han pasado de un género a otro; el Departamento de Estado, que emite pasaportes, pide a los solicitantes que seleccionen hombre o mujer.

El presidente Biden ha prometido cambiar eso, y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles lo está presionando para que tome medidas pronto.

La organización ha estado hablando con funcionarios de la Casa Blanca sobre agregar una opción de género neutral a todos los documentos y registros de identificación federales, y permitir que las personas afirmen su propio género sin una orden judicial o certificado médico.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha anunciado ninguna acción (un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Biden sigue comprometido con la emisión de identificaciones no binarias y "avanzar en los esfuerzos estatales y federales que permitan a los estadounidenses transgénero y no binarios actualizar sus documentos de identificación para reflejar con precisión su identidad de género.”)

Es difícil medir exactamente cuántas personas elegirían una tercera designación de género en los documentos oficiales. La categoría proporcionaría una opción para las personas que han hecho la transición, pero que no se identifican ni con "hombres" ni con "mujeres", personas que no son binarias y que son intersexuales, así como con otras personas. Algunas personas (y países y agencias internacionales) argumentan que no hay ninguna necesidad de una designación de género en los documentos.