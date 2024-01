Para los republicanos anti-Trump, todo podría reducirse a New Hampshire

Con su habitual franqueza, Chris Christie aprovechó un reciente acto en New Hampshire para explicar por qué consideraba que las elecciones primarias del estado eran más importantes que los caucus de Iowa, y lo que en su opinión estaba en juego.

"Está bastante claro que el sistema de caucus va a volver a nominar al anterior presidente, pero eso no es lo que ocurre aquí en New Hampshire", dijo Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, en una cafetería de Amherst, N.H. "Me parece que la gente del Estado de Vive Libre o Muere sería la última que querría nominar a alguien que va a ser un dictador".

A medida que el dominio del expresidente Donald J. Trump sobre los republicanos de Iowa no muestra signos de disminuir, New Hampshire se ha convertido en el estado más crítico para Nikki Haley, Christie y el pequeño y cada vez más desesperado contingente del Partido Republicano que quiere dejar de lado a Trump.

Es el único estado en el que las encuestas muestran a la Sra. Haley a una distancia sorprendente del ex presidente, y el único lugar donde el Sr. Christie ha ganado algún tipo de punto de apoyo. Mientras que los caucus de Iowa del lunes probablemente serán una pelea por el segundo puesto, las primarias de New Hampshire del 23 de enero tienen una posibilidad remota de dar una victoria inesperada a Haley.

Un resultado así sería el primer signo de vulnerabilidad para Trump y podría servir como combustible electoral para Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur. Pero un revés para ella en New Hampshire probablemente acabaría con su propuesta como alternativa viable al Sr. Trump. El Sr. Christie, por su parte, ya ha dicho que abandonará si no tiene un buen resultado allí.

El estado cuenta con un gran número de votantes de mentalidad independiente y una inclinación a dar sorpresas, revitalizando las candidaturas decaídas de candidatos presidenciales como Bill Clinton en 1992 y John McCain en 2008. Desde 1976, ningún aspirante republicano en unas primarias abiertas y competitivas había ganado en Iowa y luego en Nuevo Hampshire.

"La carrera se apretará en las últimas semanas", dijo Chris Ager, presidente del Partido Republicano de New Hampshire. "Estamos una semana después de Iowa, así que mucha gente espera a que pase Iowa. Y no tienen que decidir pronto aquí", añadió, "porque los candidatos van a estar aquí".

Señaló que el Sr. Trump era "esencialmente el titular" en la carrera, pero que la Sra. Haley y otros tenían un fuerte apoyo en el estado. "Nunca se sabe lo que va a pasar", dijo Ager.

Las encuestas en New Hampshire no han aclarado lo competida que podría ser la carrera. Una encuesta de CNN/Universidad de New Hampshire publicada el martes mostró que Trump aventaja a Haley por 39% a 32%, pero una encuesta de USA Today/Boston Globe/Universidad de Suffolk publicada el mismo día le daba una ventaja de 46% a 26%. Christie obtuvo un 12% de apoyo en ambas encuestas.

La posición central de Nuevo Hampshire se ha traducido en una gran cantidad de dinero para publicidad y en una ventisca de campaña. Casi 55 millones de dólares en anuncios han inundado las ondas en los últimos seis meses, según AdImpact, una empresa de seguimiento de medios de comunicación. Aproximadamente el 40% de esa cantidad procede de Haley y del super PAC que la respalda, SFA Fund Inc.

Aunque Haley ha pasado la mayor parte de su tiempo en Iowa, su campaña ha invertido recursos en New Hampshire, cortejando con éxito a dos nuevos y poderosos aliados en el estado: el popular gobernador, Chris Sununu, y la vasta red política dirigida por Americans for Prosperity Action, el grupo conservador respaldado por la familia Koch.

Haley ha empezado a criticar más a Trump en su intento de convertir la carrera en una competición entre dos personas.

"El caos le persigue", dijo la semana pasada en la ciudad costera de Rye. "Y no podemos ser un país en desorden y un mundo en llamas y pasar por cuatro años más de caos, porque no lo sobreviviremos. No se arregla el caos demócrata con el caos republicano".

Americans for Prosperity Action, que afirma que nunca antes había apoyado a un candidato en unas primarias presidenciales, ha enviado a decenas de personas a hacer campaña y ha gastado millones en anuncios y publicidad para Haley en el estado. Greg Moore, director del grupo en el estado de New Hampshire, dijo que esperaba que más de 100 miembros del personal volaran a New Hampshire después de los caucus de Iowa para un bombardeo total.

El Sr. Moore dijo que el argumento de la Sra. Haley de ser la republicana más elegible -varios sondeos la muestran superando al presidente Biden en unas elecciones generales- resonó particularmente en New Hampshire, que el Sr. Trump perdió tanto en las elecciones generales de 2016 como en las de 2020.

Esa intención se hizo evidente cuando el grupo se desplegó por todo el estado esta semana. El lunes por la mañana, Justin Wilson, uno de los directores de participación de base de la organización, se abrió paso a través de más de 30 centímetros de nieve fresca en los barrios de lujo del norte de Manchester para llamar a las puertas en apoyo de la Sra. Haley.

Un votante, que solo quiso dar su nombre, Kevin, hizo una pausa mientras limpiaba la nieve de la entrada de su casa y explicó por qué estaba indeciso entre Haley y Trump.

"Se trata de la elegibilidad cuando se trata de las elecciones generales", dijo Kevin, diciendo que quería un candidato que pudiera vencer al Sr. Biden. El Sr. Wilson estuvo de acuerdo y trató de inclinarlo hacia la Sra. Haley señalando que era "menos controvertida" que el Sr. Trump.

El Sr. Moore dijo que la encuesta interna de su grupo había encontrado que un poco más de un tercio de las personas que dicen que están apoyando al Sr. Trump están abiertos a considerar otro candidato.

"En particular, a medida que hablamos de personas que están cada vez menos comprometidas, en algunos casos están apoyando al presidente Trump porque es el tipo que conocen", dijo Moore. "Y depende de estas otras campañas construir ese impulso y esa identificación del nombre que realmente les ayude a cambiar la mente de los votantes".

Según una encuesta interna de Americans for Prosperity Action, realizada el mes pasado, Trump aventajaba en 12 puntos porcentuales a Haley y al resto de candidatos. Pero en un cara a cara entre dos personas, la encuesta mostraba un empate estadístico.

Los llamamientos para que Christie abandonara la carrera electoral comenzaron a intensificarse en diciembre, sobre todo por parte de los republicanos que esperaban frenar a Trump. En la víspera de Año Nuevo, el Sr. Sununu dijo que la campaña de Christie estaba "en un callejón sin salida absoluto" y sugirió que debería abandonar.

El Sr. Christie ha rechazado desafiantemente esa idea, y ha comenzado a trazar contrastes más marcados con la Sra. Haley. En Amherst, la criticó por decir que indultaría a Trump si fuera condenado por un delito y que votaría por él si fuera el candidato. En Keene, la acusó de cambiar su postura en temas como el aborto para mantener abiertas sus futuras opciones.

"Ella no quiere ofender a las personas que están dispuestas a votar por Trump, y ni siquiera que ella piensa que esas personas van a votar por ella esta vez", dijo el Sr. Christie. "Ella está preocupada por la próxima vez".

El Sr. Christie ha celebrado más de 60 eventos hasta ahora en New Hampshire, con 150 voluntarios trabajando en su esfuerzo de largo alcance.

La campaña de Trump, convencida de que una victoria aplastante en Iowa y Nuevo Hampshire le daría la nominación, ha pasado a atacar casi exclusivamente a Haley en Nuevo Hampshire.

Este mes, la campaña de Trump lanzó un anuncio atacando a Haley por criticar su plan de 2015 de prohibir la entrada de inmigrantes de países predominantemente musulmanes. (Como miembro de la administración Trump, ella defendió la política cuando fue promulgada).

MAGA Inc, un super PAC que apoya al Sr. Trump, ha atacado a la Sra. Haley por su apoyo al aumento del impuesto sobre la gasolina cuando era gobernadora de Carolina del Sur en 2015, aunque también pidió un recorte correspondiente del impuesto sobre la renta. El grupo ha gastado más de 2,5 millones de dólares en el anuncio y lo ha emitido exclusivamente en New Hampshire. Otro anuncio del grupo se centra en la inmigración. Un funcionario del super PAC dijo que, en total, gastaría 1,3 millones de dólares semanales hasta el día de las primarias.

La publicidad negativa parece estar llegando a algunos votantes. Pete McGuire, de 54 años, condujo unos 30 minutos para ver al Sr. Christie en el restaurante en Amherst. Dijo que estaba buscando activamente una alternativa Trump y estaba considerando el Sr. Christie sobre la Sra. Haley.

Se ven todos estos anuncios sobre su voto a favor del impuesto sobre la gasolina, diciendo: "¡Nunca vamos a aplicar el impuesto sobre la gasolina, nunca! Y luego el siguiente que está diciendo: Vamos a hacer el impuesto sobre la gasolina ", dijo el Sr. McGuire. "Así que se ha dado un tiro en el pie".

Desde una sede en el centro de Manchester mucho más grande que la operación de la campaña de Trump en 2016, el equipo del ex presidente ha reclutado a más de 200 capitanes de ciudades o pueblos y ha reunido más de 60 respaldos en el estado. El domingo, los voluntarios atravesaron la tormenta de nieve para llamar a las puertas.

En su acto en Amherst, Christie hizo un guiño a lo que parecen ser los sentimientos de muchos votantes estadounidenses en 2024.

"Si están buscando al candidato perfecto, créanme", dijo, "van a estar buscando siempre".