Para evitar las normas de NY, inmigrantes son dejados en Nueva Jersey

Bryan Anselm / The New York Times | Los inmigrantes han sido dejados en la estación de New Jersey Transit en Secaucus, y en otros centros

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Cientos de inmigrantes con destino a Nueva York se desviaron por Nueva Jersey durante el fin de semana festivo, en un aparente intento de eludir una orden municipal que pretende limitar el caótico flujo de llegadas. Desde el sábado han llegado a Nueva Jersey 13 autobuses procedentes de Texas y Luisiana con unos 450 inmigrantes, incluido un autobús que llegó a primera hora de hoy a Jersey City, según Steve Fulop, alcalde de la ciudad. Otras paradas fueron los centros de New Jersey Transit en Secaucus, Fanwood, Edison y Trenton. El aumento de las llegadas a Nueva Jersey parece ser una forma de eludir una orden ejecutiva de emergencia dictada la semana pasada por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, por la que se exige a las empresas de autobuses chárter que avisen con 32 horas de antelación de la llegada de inmigrantes y se restringen las horas del día en las que se les puede dejar. "Están utilizando Nueva Jersey esencialmente como parada de autobús para eludir los límites de autobuses que pueden llegar a Nueva York", declaró Fulop, quien añadió que aún no le preocupa el paso de los inmigrantes por el estado. Los autobuses -la mayoría procedentes de Texas, pero al menos uno de Luisiana- llevaban acompañantes que ayudaban a los inmigrantes a transbordar a los trenes y autobuses que se dirigían a Nueva York. La oficina de Greg Abbott, gobernador de Texas, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un portavoz del gobernador de Luisiana, el demócrata John Bel Edwards, dijo que, aunque una de las empresas de autobuses tenía su sede en el estado, los inmigrantes que viajaban en el autobús procedían de Texas, y que su oficina no estaba implicada. Una portavoz del gobernador de Nueva Jersey, Philip Murphy, también demócrata, dijo que "casi todos" los solicitantes de asilo llegados en autobús habían "continuado con sus viajes de camino a su destino final, la ciudad de Nueva York." La portavoz, Tyler Jones, añadió que el estado estaba "coordinándose estrechamente" con las autoridades locales de Nueva Jersey, el gobierno federal y la ciudad de Nueva York. Adams firmó su orden la semana pasada para dar más estructura al proceso de los autobuses que dejan a los migrantes cerca de la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en el centro de Manhattan a horas intempestivas y sin previo aviso. El alcalde, ha dicho que la ciudad estaba siendo destruida por la crisis migratoria. Desde la primavera de 2022, la ciudad de Nueva York ha procesado a más de 161 mil 500 solicitantes de asilo, 68 mil de los cuales se encuentran en centros de acogida y bajo el cuidado de la ciudad. La ciudad de Nueva York está obligada por decreto judicial a proporcionar refugio a quienes lo soliciten. Catorce autobuses procedentes de Texas llegaron en un solo día anteayer por la semana, un récord desde que la ciudad empezó a procesar a un gran número de migrantes enviados por el gobernador. Abbott. Texas ha enviado migrantes a ciudades gobernadas por demócratas en un esfuerzo por llamar la atención sobre las dificultades de los estados de la frontera sur y obligar al presidente Biden a "asegurar la frontera", según ha declarado la oficina del gobernador. El gobernador Abbott, republicano, dijo que había enviado 25 mil migrantes a la ciudad de Nueva York. "El gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue tratando a los solicitantes de asilo como peones políticos, y en su lugar ahora está dejando a familias en ciudades y estados de los alrededores en el frío y la oscuridad de la noche con billetes de tren para viajar a Nueva York, al igual que ha estado haciendo en Chicago", dijo Kayla Mamelak, portavoz de Adams, en un comunicado. PUBLICIDAD