Para bien o para mal, Trump es hoy dueño de la economía de EU

Washington.- El presidente Trump está consiguiendo exactamente lo que quiere sobre la economía, justo cuando empieza a desacelerar.

La Reserva Federal suspendió de repente su marcha hacia tasas de interés más altas, como Trump quería. Los recortes fiscales que el presidente firmó en el 2017 están en pleno apogeo. Su intento por definir las reglas mundiales del comercio sigue en curso, mientras él se dice contento con la serie de nuevos aranceles que ha impuesto. Sus comentarios recientes sugieren que no le preocupan las desaceleraciones en China y Europa, a quienes considera rivales económicos, publicó The New York Times.

Pero aunque Trump alardea sobre el crecimiento económico del año pasado y promete que continuará a un ritmo aún mayor, existen indicios de que está deteriorándose su argumento más confiable. El jueves, el Departamento de Comercio revisó su cálculo para el crecimiento en el 2018, determinando que fue del 3.0 por ciento, ligeramente menos que el índice del 3.1 por ciento que Trump menciona repetidamente como prueba de que sus políticas están funcionando.

Fuera de la Casa Blanca, los analistas esperan que el crecimiento baje más el presente año. Los datos económicos sugieren que en el primer trimestre ya comenzó la desaceleración.

La reelección de Trump podría depender de si él tiene razón en torno a la economía y de que casi todos los demás pronosticadores se equivoquen. De estar Trump en lo cierto y vuelve a repuntar el crecimiento, quizás él se enfile al 2020 con los resultados económicos más sólidos de cualquier presidente titular desde Bill Clinton en 1996. Pero si se equivoca y la economía se enfría, Trump no podrá culpar a nadie —y tendrá pocos lugares a los que recurrir para otro estímulo si Estados Unidos cae en una contracción económica o en una recesión.

Probablemente este año Trump pueda inclinar, positiva o negativamente, el rumbo del crecimiento. Podría llegar a un acuerdo comercial con China. También podría suspender los aranceles sobre el acero y el aluminio de importación. Pero ha amenazado con imponer nuevos aranceles a los automóviles importados y a las autopartes europeas o japonesas. Hay incertidumbre en torno al convenio comercial con Canadá y México, mismo que Trump necesita que el Congreso apruebe, y dudas sobre el gasto gubernamental.

Hoy en día, la Reserva Federal tiene como meta un índice de interés de entre 2.25 y 2.5 por ciento, sin que al parecer vaya a elevarse pronto.

Es precisamente lo que Trump quiere.