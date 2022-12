Panel del 6 de enero considerará referencias penales contra Trump

Washington.- Después de más de cinco años de titulares dramáticos sobre controversias, escándalos y posibles delitos en torno al expresidente Donald J. Trump, esta semana será una de las más importantes.

Este lunes, el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio por parte de los partidarios de Trump, llevará a cabo lo que seguramente será su última reunión pública, antes de que se disuelva cuando los republicanos tomen el control de la mayoría en el nuevo año.

Se espera que los miembros del comité debatan las referencias criminales al Departamento de Justicia en relación con los disturbios y los esfuerzos de Trump por aferrarse al poder, que culminaron el 6 de enero cuando una turba proTrump trató de frustrar la certificación de las elecciones de 2020 de su sucesor. El tema más importante es si recomendar que Trump enfrente cargos criminales.

El martes, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara se reunirá en privado para discutir qué hacer con los seis años de las declaraciones de impuestos de Trump que finalmente obtuvo después de casi cuatro años de esfuerzos legales por parte de Trump para bloquear su publicación.

El comité podría hacerlos públicos, lo que muy probablemente se haría en los últimos días del control demócrata del Congreso.

Y el miércoles, se espera que el comité del 6 de enero publique su informe sobre el ataque, junto con algunas transcripciones de entrevistas con testigos.

En conjunto, esta semana destacará tanto la negativa de Trump a ceder el poder como el tema que ha guardado con mayor atención durante décadas, el tamaño real de su riqueza personal y sus fuentes de ingresos.

“Trump ha pasado décadas evitando la transparencia y evadiendo la rendición de cuentas”, dijo Tim O’Brien, autor de “TrumpNation: The Art of Being the Donald”. “Ahora ambos se precipitan hacia él en forma de posibles declaraciones de impuestos y referencias penales. Por mucho que quiera restar importancia a todo eso, es trascendental”.