Pagará Fox 787 mdd por difamación a Dominion

Wilmington, Delaware.— Fox y Dominion Voting Systems llegaron a un acuerdo de $787 millones ayer martes en la demanda por difamación de la compañía de máquinas de votación, evitando un juicio en un caso que expuso cómo la cadena de mayor audiencia persiguió a los espectadores al promover mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020.

“La verdad importa. Las mentiras tienen consecuencias”, dijo el abogado de Dominion, Justin Nelson, en una conferencia de prensa fuera del juzgado después de que un juez anunciara el acuerdo.

Dominion había pedido mil 600 millones de dólares al argumentar que Fox había dañado su reputación al ayudar a difundir falsas teorías de conspiración sobre su equipo para cambiar los votos del ex presidente Donald Trump al demócrata Joe Biden. La televisora dijo que la cantidad exageró enormemente el valor de la empresa con sede en Colorado.

La resolución en el Tribunal Superior de Delaware sigue a un fallo reciente del juez Eric Davis en el que permitió que el caso fuera a juicio y enfatizó que estaba “claro como el agua” que ninguna de las acusaciones sobre Dominion transmitidas en Fox por los aliados de Trump era cierta.

En un comunicado emitido poco después del anuncio, Fox News dijo que la red reconoció “los fallos de la corte que encontraron que ciertas afirmaciones sobre Dominion eran falsas”. No respondió a una consulta solicitando más detalles.

Las peticiones a Dominion y Fox Corp no fueron respondidas de inmediato.

Los registros publicados como parte de la demanda mostraron cómo los anfitriones y ejecutivos de Fox no creían en las afirmaciones de los aliados de Trump, pero las transmitieron de todos modos, en parte, para recuperar a los espectadores que huían de la red después de que llamó correctamente a Arizona para el demócrata Joe Biden en la noche de las elecciones.

El acuerdo, si el juez lo acepta formalmente, pondrá fin a un caso que resultó ser una gran vergüenza para la televisora. Si el caso hubiera ido a juicio, también habría presentado una de las pruebas más severas a un estándar de difamación que ha protegido a las organizaciones de medios durante más de medio siglo.

Varios expertos en la Primera Enmienda habían dicho que el litigio de Dominion estaba entre los más fuertes que jamás habían visto. Aún así, existían dudas reales sobre si la empresa de hardware y software de votación electrónica sería capaz de demostrar ante un jurado que las personas con capacidad de toma de decisiones en Fox podrían ser responsables de la transmisión de las falsedades por parte de la cadena.

Dominion acusó a la televisora de difamarlo al transmitir repetidamente, en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020, acusaciones falsas de los aliados de Trump de que sus máquinas y el software que usaron habían cambiado los votos a favor de Biden, incluso cuando muchos en la red dudaron de las afirmaciones y menospreciaron a quienes las estaban haciendo.

La compañía demandó tanto a Fox News como a su matriz, Fox Corp., y dijo que su negocio se había visto significativamente dañado.

Durante una declaración, el presidente de Fox Corp., Rupert Murdoch, quien fundó la red, testificó que creía que las elecciones de 2020 fueron justas y no se las habían robado a Trump.

“Fox sabía la verdad”, argumentó Dominion en documentos judiciales. “Sabía que las acusaciones contra Dominion eran ‘extravagantes’ y ‘locas’ y ‘ridículas’ y ‘chifladas. Sin embargo, utilizó el poder y la influencia de su plataforma para promover esa historia falsa”.

En su fallo de juicio sumario del 31 de marzo, Davis criticó deliberadamente a la organización de noticias por airear falsedades y señaló cómo persisten las falsas afirmaciones electorales, dos años y medio después de que Trump perdiera su candidatura a la reelección.

“Las declaraciones en cuestión fueron dramáticamente diferentes a la verdad”, dijo Davis en ese fallo. “De hecho, aunque no se puede atribuir directamente a las declaraciones de Fox, es digno de mención que algunos estadounidenses todavía creen que las elecciones fueron manipuladas”.

En su defensa, Fox dijo que estaba obligado a informar sobre las historias de mayor interés periodístico: un presidente que afirma que le habían estafado la reelección.

“Nunca informamos que eso fuera cierto”, dijo la abogada de Fox, Erin Murphy. “Todo lo que hicimos fue proporcionarles a los espectadores el hecho real de que estas eran acusaciones que se estaban haciendo”.

Fox dijo que Dominion había argumentado que la red estaba obligada a suprimir las acusaciones o denunciarlas como falsas.

“La libertad de expresión y de prensa sería ilusoria si el lado que prevalece en una controversia pública pudiera demandar a la prensa por dar un foro al lado perdedor”, dijo Fox en documentos judiciales.

En un caso de 1964 que involucró a The New York Times, la Corte Suprema de los Estados Unidos limitó la capacidad de las figuras públicas para demandar por difamación. El tribunal dictaminó que los demandantes debían probar que los medios de comunicación publicaron o transmitieron material falso con “malicia real”, sabiendo que dicho material era falso o actuando con un “desprecio imprudente” por si era cierto o no.

Eso ha brindado a las organizaciones de noticias una sólida protección contra los juicios por difamación. Sin embargo, el estándar legal de casi seis décadas ha sido atacado por algunos conservadores en los últimos años, incluidos Trump y el gobernador republicano Ron DeSantis de Florida, quienes han defendido que sea más fácil ganar un caso por difamación.

Dos jueces de la Corte Suprema nominados por los republicanos, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, han expresado públicamente su interés en revisar la protección.