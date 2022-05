Pacta EU con México expulsar por El Paso a cubanos y nicaragüenses

Washington.— Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar hasta a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos: San Diego; El Paso, Texas; y Valle del Río Grande, Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las labores.

Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, le dijo el funcionario a The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que el acuerdo no ha sido dado a conocer. Se están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual lleva el nombre de una ley de salud pública y se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del Covid-19. El Título 42 expirará el 23 de mayo.

Estados Unidos y México acordaron el 26 de abril que se llevarían a cabo expulsiones de cubanos y nicaragüenses en un número muy limitado, según un funcionario mexicano de alto nivel que habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para realizar comentarios. Se tomó esa decisión debido a la llegada a la frontera de números más elevados de migrantes de esos dos países.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hasta la semana pasada, México únicamente había acordado recibir a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, además de mexicanos, expulsados por el mandato del Título 42. Hay otras nacionalidades sujetas a dicha norma, pero los costos, las tensiones en las relaciones diplomáticas y otros factores dificultan a menudo el envío de esos migrantes de regreso a sus países de origen.

Es prácticamente imposible que Estados Unidos repatrie a migrantes a Cuba o Nicaragua debido a las malas relaciones que tiene con esos gobiernos. Eso ha significado un enorme desafío para el gobierno de Biden en un momento en que más personas de esas naciones buscan refugio en territorio estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cubanos en más de 32 mil ocasiones en la frontera con México durante el mes de marzo, el doble que el mes anterior y cinco veces más que en octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Nicaragua redujo sus restricciones de viaje desde Cuba en noviembre, facilitándoles a los cubanos continuar su viaje por tierra hacia la frontera con Estados Unidos. La mayoría entra al país por Yuma, Arizona, o Del Rio, Texas, o cerca de esos puntos.

Además, se detuvo a nicaragüenses más de 16 mil veces durante marzo, más del doble del nivel de septiembre. La enorme mayoría de ellos ingresan por el sur de Texas.

En cifras

32 mil isleños arrestados en la frontera con México, en marzo

100% más que en febrero

5 veces más que en octubre de 2021

16 mil nicaraguenses detenidos en marzo pasado