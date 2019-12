Pacientes con daño pulmonar por vapeo podrían ser propensos a recaídas

Nueva York.- Funcionarios de salud advierten a los médicos que vigilen más de cerca a los pacientes con daño pulmonar grave causado por el vapeo, debido a que algunos han recaído o han muerto poco después de ser dados de alta del hospital.

Las recomendaciones son parte de cuatro nuevos informes sobre el brote nacional de enfermedades graves por vapeo, que han ocasionado la hospitalización de 2 mil 506 personas 54 de las cuales han muerto. Los informes se publicarán el viernes, dos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y dos por The New England Journal of Medicine.

En los nuevos informes, los investigadores identificaron el comienzo del brote hasta principios de junio y dijeron que se estaba acumulando evidencia para conectar la enfermedad con el acetato de vitamina E, un aditivo en los productos ilícitos que contienen THC un componente que la mayoría de los pacientes vapearon.

Los CDC confían en que el acetato de vitamina E está “fuertemente relacionado” con el brote, dijo la Dra. Anne Schuchat, subdirectora principal de la agencia, en una conferencia de prensa el viernes.