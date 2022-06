Otro tiroteo en Maryland deja tres heridos

Maryland.– Tres personas resultaron heridas de bala ayer viernes por la tarde en un centro comercial en los suburbios de Washington DC, en Maryland, un día después de que un atacante disparó contra varias personas en una fábrica en Smithsburg, en un episodio que dejó al menos tres muertos.

Las autoridades del condado de Prince George tuitearon que el tiroteo ocurrió alrededor de las 12:45 horas cerca de la entrada de The Shops at Iverson en Temple Hills, aproximadamente a 1.6 kilómetros al sureste de la frontera con Washington DC.

PUBLICIDAD

Tres personas fueron trasladadas a hospitales, un hombre en estado crítico y dos mujeres con lesiones que no se consideraron potencialmente mortales, dijo la Policía. El tirador o tiradores huyeron de la escena, señalaron las autoridades.

El pasado jueves, un sospechoso, que no fue identificado de inmediato, abrió fuego dentro de la fábrica de Columbia Machine Inc. en Smithsburg, Maryland, informó Fox News. No se supo de inmediato el posible motivo del ataque.