O’Rourke y Buttigieg chocan por armas

Washington—Los candidatos presidenciales demócratas, Beto O’Rourke y Pete Buttigieg, se enfrentaron el domingo por el comentario tan directo de O’Rourke sobre su programa de recompra obligatoria de armas y rifles de asalto.“Diablos, sí, tomaremos tu AR-15, tu AK-47”, dijo O'Rourke en el debate presidencial transmitido por ABC News el jueves. Su comentario frustró a algunos legisladores en el Capitolio que están tratando de encontrar un camino hacia adelante en la legislación sobre las armas en el que los republicanos y los demócratas puedan ponerse de acuerdo.Buttigieg dijo el domingo que estaba de acuerdo con quienes dicen que el comentario de O’Rourke les da una ventaja a los republicanos. El alcalde de South Bend, Indiana, argumentó que ahora es un “momento decisivo” para aprobar la legislación sobre las armas de fuego, diciéndole a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union” que la mayoría de los estadounidenses apoyan las llamadas leyes de alerta, la prohibición de cartuchos de alta capacidad y la prohibición a la venta de armas de asalto.“Cuando incluso este presidente, e incluso (el líder de la mayoría del Senado) Mitch McConnell al menos fingen estar abiertos a las reformas, sabemos que tenemos un momento en nuestras manos”, dijo Buttigieg. “Aprovechémoslo al máximo y hagamos las cosas”.O'Rourke respondió a Buttigieg en Twitter, y escribió: “¿Dejar millones de armas de guerra en las calles porque Trump y McConnell ‘al menos fingen estar abiertos a las reformas’?”

“Esa estimación y ese miedo es lo que nos trajo aquí en primer lugar”, continuó. “Tengamos el valor de decir lo que creemos y luchar por ello”.O'Rourke es uno de tres demócratas, junto con los Senadores. Kamala Harris de California y Cory Booker de Nueva Jersey, que apoyan la recompra obligatoria de ciertas armas. Otros demócratas, incluido Buttigieg, harían que ciertas armas fueran ilegales pero no exigirían que el gobierno las recomprara.