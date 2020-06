Organizaciones noticiosas de EU tienen ajuste de cuentas racial tras protestas

The Washington Post

Estados Unidos— Al igual que el mismo país, las organizaciones noticiosas de Estados Unidos están enfrentado un ajuste de cuentas racial, incitadas por las protestas de sus propios periodistas sobre la manera de mostrar a las comunidades de las minorías y el tratamiento históricamente desigual de sus colegas que no son anglosajones, publicó The Washington Post.

Las protestas y peticiones sobre las desigualdades raciales se han desbordado al punto de vista del público en las publicaciones importantes, incluyendo a The New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Philadelphia Inquirer y Pittsburgh Post-Gazette.

También se han intensificado las quejas internas de empleados en otros medios, como The Washington Post.

Y eso ha cobrado una rápida factura: han pasado nueve días desde que los reporteros y editores de The New York Times objetaron públicamente la publicación de una columna de opinión controvertida en la que se urge la intervención militar en ciudades en donde las protestas han provocado la violencia, editores de alto rango de cinco medios de comunicación han renunciado o han sido despedidos debido a la presión de los empleados, incluyendo The Times, Inquirer, Variety, la revista Bon Appétit y el sitio de moda y cultura en la web Refinery29.

Estos sucesos en el mundo de los medios de comunicación ha sido más rápido y más amplio que el impacto del movimiento #MeToo en el 2017 y 2018.

Al igual que los manifestantes que han afianzado la exigencia de que haya una reforma por la muerte de Floyd, los periodistas han tratado de hacer lo mismo en sus lugares de trabajo.

Las revueltas en las salas de redacción se deben parcialmente por la falta de empleados de minorías en puestos clave y de liderazgo --- aunque también acerca de cómo son reportadas y enmarcadas las historias acerca de la raza.

Algunos argumentan que los medios de comunicación desde hace tiempo debieron haber tenido un cambio cultural.