Organización Trump, culpable de fraude fiscal

Nueva York.— La empresa de Donald Trump fue condenada ayer martes de fraude fiscal por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre lujosas ventajas como apartamentos en Manhattan y autos de lujo, en un importante repudio a las prácticas financieras en el negocio del expresidente.

Un jurado encontró culpables a dos entidades corporativas de la Organización Trump de los 17 cargos, incluidos acusaciones de conspiración y falsificación de registros comerciales. El propio Trump no estaba en juicio. El veredicto llegó el segundo día de deliberaciones.

La condena es una validación para los fiscales de Nueva York, que llevan tres años investigando al expresidente y sus negocios.

El fiscal de distrito (DA) de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que el fallo “subraya que en Manhattan tenemos un estándar de justicia para todos”.

Como castigo, la organización podría recibir una multa de hasta $1.6 millones, una cantidad relativamente pequeña para una empresa de su tamaño, aunque la condena podría complicar algunos de sus acuerdos futuros.

El magnate, quien recientemente anunció que volvería a postularse para presidente, dijo que el caso contra su compañía era parte de una “cacería de brujas” por motivos políticos. Hablando fuera del juzgado, el abogado de la Organización Trump, Alan Futerfas, prometió apelar.

El veredicto se suma a los crecientes problemas legales del expresidente, quien enfrenta una investigación criminal en Washington por la retención de documentos ultrasecretos en su propiedad de Florida, Mar-a-Lago, así como los esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Esas pesquisas están siendo dirigidas por un fiscal especial del Departamento de Justicia (DOJ) recién nombrado. El DA del condado de Fulton, Georgia, también dirige una investigación sobre los intentos del expresidente y sus aliados de anular su pérdida en ese estado.

Si bien el propio Trump no fue acusado, el veredicto marca otro revés para el magnate, quien se ha enfrentado a una serie de crisis autoinfligidas desde que lanzó su tercera campaña para la Casa Blanca el mes pasado.

Eso incluye la ira por su cena con un nacionalista blanco que niega el Holocausto y el rapero antisemita antes conocido como Kanye West y un llamado autoritario de Trump para la “terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución” para abordar sus afirmaciones infundadas de fraude electoral masivo.

El caso del fiscal de distrito de Manhattan contra la empresa se basó en gran medida en el testimonio del exjefe de finanzas de la compañía, Allen Weisselberg, quien anteriormente se declaró culpable de los cargos de manipulación de los libros de la organización y su propio paquete de compensación para reducir ilegalmente sus impuestos.

Weisselberg testificó a cambio de una sentencia de cárcel prometida de cinco meses.

Para condenar a la Organización Trump, los fiscales tuvieron que convencer a los miembros del jurado de que Weisselberg o su subordinado, el vicepresidente sénior y controlador Jeffrey McConney, eran agentes de “alta dirección” que actuaban en nombre de la empresa, la cual también se beneficiaba de su esquema.

Los abogados defensores repitieron el mantra “Weisselberg lo hizo por Weisselberg” durante el juicio de un mes. Sostuvieron que el ejecutivo se había vuelto deshonesto y traicionado la confianza de la empresa. Nadie de la familia Trump o de la empresa tiene la culpa, argumentaron.

Tras el veredicto del martes, una abogada de la compañía, Susan Necheles, repitió ese argumento.

“¿Por qué una corporación cuyo propietario no sabía nada sobre las declaraciones de impuestos personales de Weisselberg sería procesada penalmente por la conducta personal de Allen Weisselberg, por la cual no tenían visibilidad ni supervisión? Este caso no tiene precedentes y es legalmente incorrecto”, dijo.

Aunque testificó como testigo de cargo, Weisselberg también intentó asumir la responsabilidad en el banquillo de los testigos y dijo que nadie en la familia Trump sabía lo que estaba haciendo.

“Fue mi propia codicia personal lo que me llevó a esto”, testificó.

Los fiscales de Manhattan alegaron que el expresidente “sabía exactamente lo que estaba pasando” con el esquema, aunque él y los abogados de la compañía lo han negado.

Weisselberg, quien se declaró culpable de evadir impuestos por $1.7 millones en beneficios complementarios, testificó que él y McConney conspiraron para ocultar esa compensación adicional de sus ingresos deduciendo el costo de su salario antes de impuestos y emitiendo formularios W-2 falsificados.

Durante su argumento final, el fiscal Joshua Steinglass intentó refutar la afirmación de que Trump no sabía nada sobre el esquema.

El veredicto no pone fin a la batalla de Trump con Bragg, un demócrata que asumió el cargo en enero.

El DA ha dicho que una investigación relacionada con el expresidente que comenzó bajo su predecesor, el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr., está “activa y en curso”.

En esa amplia investigación, han examinado si el exmandatario engañó a los bancos y otros sobre el valor de sus propiedades inmobiliarias, campos de golf y otros activos, acusaciones en el centro de la demanda pendiente de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra el expresidente y su empresa.

La oficina del fiscal de distrito también investigó si se violaron leyes estatales cuando los aliados de Trump hicieron pagos a dos mujeres que afirmaron haber tenido relaciones sexuales con el republicano hace años.