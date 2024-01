Ordenan dar a conocer divorcio del fiscal que lleva el caso de Trump en Georgia

Marietta, Georgia.- Un juez ordenó este lunes que se hicieran públicos los registros de la corte en el divorcio relacionado con el fiscal especial contratado para el caso electoral en contra de Donald Trump y otras personas, acusado de tener un amorío con la procuradora de Distrito del Condado Fulton, Fani Willis.

Sin embargo, los recién revelados documentos de la corte no incluyen ninguna referencia a los alegatos del amorío que ha enturbiado el caso en el que se acusa a Trump y 18 de sus aliados de intentar anular su derrota en la elección del 2020 en ese estado.

El juez ordenó que se diera a conocer el caso de divorcio relacionado con el fiscal especial Nathan Wade después de una petición que presentó el abogado de la defensa, quien alega que existe una relación inapropiada entre Willis y Wade.

El juez también postergó tomar una decisión final sobre si Willis tendrá que ser interrogada en el caso de divorcio, aunque aplazó su declaración que había sido programada para este martes.

Willis ha defendido el haber contratado a Wade, quien tiene poca experiencia procesal, y no ha negado directamente tener una relación romántica.

Ella acusó a la esposa de Wade, de quien está separado, de tratar de obstruir su caso penal de interferencia electoral en contra de Trump y otras personas para tratar de interrogarla sobre el proceso de divorcio de la pareja.

Los alegatos del amorío amenazan con contaminar el proceso, ya que el candidato favorito de las primarias republicanas y otras personas están tratando de atacar el caso y descalificar a Wade como fiscal.

Trump se declaró no culpable, negando haber hecho algo malo y dijo que los cargos tenían una motivación política.

Cinque Axam, abogado de Willis, dio que el problema ante la corte es cómo dividir los bienes maritales y la decisión sobre cómo se debe hacer no tiene nada qué ver con Willis, quien no comparte ninguna cuenta bancaria con Nathan Wade y no decide cómo gasta él su dinero.