Ordenan a jueces de inmigración obtener visto bueno antes de hablar en público

San Diego.- Un sindicato de 53 años de edad, de los jueces de inmigración se le ha ordenado obtener la aprobación del supervisor para hablar públicamente a nadie fuera del Departamento de Justicia, potencialmente silenciar a un crítico frecuente de los tribunales de inmigración muy atrasados en un año electoral.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración ha hablado regularmente en foros públicos, en entrevistas con periodistas y con personal del Congreso, a menudo para criticar cómo se gestionan los tribunales. Ha abogado por una mayor independencia y por la representación legal gratuita. El Club Nacional de Prensa invitó a sus dirigentes a una rueda de prensa sobre "las presiones de la crisis migratoria sobre el sistema judicial federal de inmigración".

La orden del 15 de febrero exige la aprobación del Departamento de Justicia "para participar en compromisos escritos (por ejemplo, artículos; blogs) y compromisos orales (por ejemplo, discursos; mesas redondas; entrevistas)". Sheila McNulty, la juez jefe de inmigración, se refirió a una decisión de 2020 de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales de despojar al sindicato de poder de negociación colectiva y dijo que sus derechos anteriores "no son válidos en la actualidad".

La orden prohíbe hablar ante el Congreso, los medios de comunicación y foros profesionales sin aprobación, dijo Matt Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, una organización paraguas que incluye al sindicato de jueces. Dijo que la orden contradecía la postura "favorable a los sindicatos" del presidente Joe Biden y prometió luchar contra ella.

"Es indignante, es antiamericano", dijo Biggs. "¿Por qué intentan silenciar a estos jueces?".

El Departamento de Justicia y su Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, como se denomina a los tribunales, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la orden de McNulty, dirigida a los líderes sindicales Mimi Tsankov y Samuel B. Cole.

Tsankov, la presidenta del sindicato y jueza en Nueva York, declinó hacer comentarios, diciendo que un reciente cambio de política le impedía hablar con los medios de comunicación o con cualquier persona fuera del Departamento de Justicia a menos que se ciña a los "temas de conversación" aprobados. Cole, vicepresidente ejecutivo del sindicato y juez en Chicago, dijo que la orden de McNulty "me impide hablar con ustedes sobre esto" sin aprobación.

Las organizaciones de noticias, entre ellas The Associated Press, han solicitado con frecuencia los comentarios del sindicato de jueces para sus artículos sobre el funcionamiento de los tribunales. A diferencia de los tribunales civiles o penales, los expedientes de los casos no son públicos y los inmigrantes pueden cerrar muchas audiencias al público para proteger la privacidad. Los tribunales forman parte del Departamento de Justicia.

Los jueces tardan entre cinco y siete años en resolver los casos pendientes, que superan los tres millones, lo que supone un incentivo potencial para las personas con solicitudes de asilo poco sólidas, que pueden obtener permisos de trabajo mientras esperan las decisiones.

La administración Trump despojó al sindicato de jueces de los derechos de negociación colectiva que consiguió en 1979, ocho años después de su fundación. La administración Trump chocó con el sindicato, que buscaba más independencia y se resistía a un objetivo, desde entonces suprimido, de que cada juez resolviera 700 casos al año.

El sindicato espera recuperar los derechos de negociación de la junta federal, dijo Biggs, cuya organización ha seguido abogando en su nombre. "No hemos dejado de representarlos y seguiremos haciéndolo", afirmó.

McNulty, funcionaria de carrera del Gobierno que se convirtió en juez jefe el año pasado y supervisa a unos 600 jueces en 68 localidades, indicó que su orden era una respuesta al "reciente conocimiento de sus compromisos públicos", sin dar más detalles.

Tsankov testificó en una audiencia del Senado en octubre y habla regularmente con los periodistas. Tenía previsto comparecer con Cole en una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa en octubre, que fue aplazada.

Russell Dye, portavoz del presidente republicano de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el diputado Jim Jordan, dijo que el Departamento de Justicia "está censurando ahora a los jueces de inmigración porque la Administración Biden no quiere que el pueblo estadounidense conozca su grave mala gestión del sistema judicial de inmigración de Estados Unidos". Dijo que la administración "eligió tratar de restringir la libertad de expresión de los jueces de inmigración".