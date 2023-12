Ordena Congreso de EU divulgar registros OVNI… a cuentagotas

The New York Times | Se espera que el presidente Biden convierta en ley, todos los registros que no se hayan divulgado oficialmente deberán hacerse públicos en un plazo de 25 años a partir de su creación The New York Times | Medida aprobada no llega a las medidas más agresivas que los legisladores buscaban para forzar una mayor transparencia en torno a los fenómenos no identificados y la actividad extraterrestre The New York Times | Chuck Schumer, senador demócrata, líder de la mayoría

El Congreso aprobó el jueves una ley que obliga al Gobierno a revelar al público al menos parte de lo que sabe sobre los OVNI, pero no llega a las medidas más agresivas que los legisladores buscaban para forzar una mayor transparencia en torno a los fenómenos no identificados y la actividad extraterrestre. La medida, que se incluyó en el proyecto de ley anual de política de defensa que obtuvo la aprobación final con un voto bipartidista, ordena a los Archivos Nacionales que recopilen documentos gubernamentales sobre "fenómenos anómalos no identificados, tecnologías de origen desconocido e inteligencia no humana". Según esta disposición, que se espera que el presidente Biden convierta en ley, todos los registros que no se hayan divulgado oficialmente deberán hacerse públicos en un plazo de 25 años a partir de su creación, a menos de que el presidente determine que deben permanecer clasificados por razones de seguridad nacional. Los legisladores de ambas cámaras han redoblado sus esfuerzos para aumentar la transparencia gubernamental en torno a los OVNI y los asuntos extraterrestres, a medida que proliferan las teorías de la conspiración y persisten las sospechas de que el Gobierno oculta información al público. Han afirmado que el Congreso tiene motivos para creer que el Poder Ejecutivo ha ocultado información sobre OVNI que debería hacerse pública. Fenómenos anómalos no identificados “Se trata de una gran victoria para la transparencia gubernamental en materia de fenómenos anómalos no identificados, y nos proporciona una base sólida para tomar más medidas en el futuro”, declaró el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría, utilizando el acrónimo de “unidentified anomalous phenomena” (fenómenos anómalos no identificados), el término gubernamental para designar los OVNI y los objetos no identificados. Pero la medida es mucho más débil de lo que Schumer y otros legisladores de ambos partidos pretendían. Durante el verano, Schumer consiguió adjuntar al proyecto de ley de defensa una medida bipartidista que habría establecido una comisión presidencial con amplios poderes para desclasificar los registros gubernamentales sobre OVNI, siguiendo el modelo del panel que revisó y publicó los documentos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy. La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, añadió una propuesta del representante Tim Burchett, republicano de Tennessee, que se habría saltado cualquier revisión y simplemente habría ordenado al Departamento de Defensa que desclasificara “los registros relativos a avistamientos de fenómenos aéreos no identificados conocidos públicamente que no revelen fuentes, métodos o comprometan de otro modo la seguridad nacional de Estados Unidos”. Doble descarte por falta de acuerdo Incapaces de conciliar los dos enfoques opuestos, los negociadores que alcanzaron un compromiso bipartidista entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre el proyecto de ley de política de defensa acabaron descartando tanto la medida del Sr. Schumer como la del Sr. Burchett. “Nos han estafado”, dijo Burchett. “Nos estafaron por completo. Nos han quitado todo”. El Sr. Burchett dijo que la “comunidad de inteligencia se unió” para acabar con su propuesta y frenar otras más agresivas para obligar a una divulgación más amplia. Otra persona familiarizada con las conversaciones, que insistió en mantener el anonimato para describirlas, señaló que el Departamento de Defensa también se había opuesto enérgicamente a medidas más amplias. La medida que finalmente se incluyó en el proyecto de ley de defensa concede a los organismos gubernamentales un amplio margen para mantener clasificados los registros. Permite a los organismos públicos determinar si la divulgación pública de determinados registros supondría una amenaza para la seguridad nacional que superaría el interés público de su divulgación. Por ejemplo, quedarán exentos de divulgación los documentos cuya divulgación “perjudique de forma demostrable y sustancial la seguridad nacional de Estados Unidos” o “constituya una invasión injustificada de la intimidad personal”. Los registros clasificados deben ser revisados periódicamente para su desclasificación. Una posible contradicción “Es una auténtica barbaridad que la Cámara de Representantes no haya colaborado con nosotros en la aprobación de nuestra propuesta de creación de un comité de revisión”, declaró Schumer. “Significa que la desclasificación de los registros de la U.A.P. dependerá en gran medida de las mismas entidades que han bloqueado y ofuscado su divulgación durante décadas”. El senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur y copatrocinador de la propuesta de Schumer, se hizo eco de su decepción en el pleno del Senado el miércoles, justo antes de que se aprobara la ley de defensa. “Nos faltan oportunidades de supervisión y no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades”, dijo Rounds. El Pentágono ha empezado a aumentar el número de explicaciones que da sobre los recientes videos que muestran fenómenos no identificados, lo que sugiere que la presión del Congreso en favor de una mayor transparencia ha tenido algunos resultados iniciales.