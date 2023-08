Ola veraniega de Covid es una advertencia de lo que vendrá

Una ola de infecciones por coronavirus de finales del verano ha afectado a las escuelas, los lugares de trabajo y al Gobierno local, mientras los expertos advertían al público que se preparara para una propagación aún mayor del Covid-19 este otoño e invierno.

Las hospitalizaciones aumentaron un 24% en un período de dos semanas que finalizó el 12 de agosto, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El monitoreo de las aguas residuales sugiere un aumento reciente de las infecciones por Covid en el oeste y el noreste. En comunidades de todo Estados Unidos se han producido brotes en las últimas semanas en escuelas preescolares, campamentos de verano y edificios de oficinas.

Los funcionarios de salud pública dijeron que el último aumento en las hospitalizaciones por Covid es todavía relativamente pequeño y que la gran mayoría de los enfermos experimentan síntomas leves comparables a los de un resfriado o la gripe. Y la mayoría de los estadounidenses, más de tres meses después de que la administración Biden permitiera que expirara la declaración de 2020 que calificaba al coronavirus como una emergencia de salud pública, han mostrado poca voluntad de regresar a los días de pruebas frecuentes, uso de mascarillas y aislamiento.

Pero para los estadounidenses que se han acostumbrado a sentir que la nación ha superado el Covid, la ola actual podría ser un duro recordatorio de que la nueva normalidad emergente no es un mundo sin el virus.

‘Casi en el mejor lugar’

“Estamos casi en el mejor lugar en el que hemos estado durante la pandemia desde que comenzó”, dijo Michael T. Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Pero estamos atrapados en la zona muy incómoda de haber abandonado la niebla de la guerra pandémica y tratar de entender cómo es el amanecer en un mundo normal post-Covid”.

En ciudades de todo el país, los restos de las restricciones por el coronavirus aún persisten, aunque ya no se cumplan. Las tiendas minoristas pueden tener carteles en las ventanas solicitando que los clientes usen máscaras, pero nadie dentro las usa. Las pegatinas de años de antigüedad que pedían a los clientes que se mantuvieran a 6 pies de distancia en la fila están descoloridas, desgastadas e ignoradas. Los escaparates ocasionales en las principales ciudades anuncian pruebas gratuitas de Covid-19, aunque los espacios interiores están vacíos.

Y el virus sigue perturbando el trabajo, la escuela y la política: un brote de Covid vinculado a una reunión del Concejo Municipal en Nashville, Tennessee, este mes dejó a más de una docena de personas infectadas, incluidos miembros del concejo, empleados de la ciudad y al menos un periodista. Una de las personas que dio positivo por Covid, Freddie O’Connell, un miembro del Concejo Municipal que se encuentra en la segunda vuelta de las elecciones para alcalde el 14 de septiembre, dijo que era un claro recordatorio de que el virus se había apoderado una vez más de la comunidad.

“Durante todo el año, ha habido muchos picos de Covid en mi red personal, pero no me he sentido así, donde de repente volvemos a eventos de los que solíamos escuchar en 2020, donde de repente decenas de personas de un solo golpe todos lo conseguimos”, dijo O’Connell en una entrevista desde su casa, donde había estado aislado durante una cuarentena de cinco días. “Realmente no he tenido que pensar en la frase ‘evento superpropagador’ en mucho tiempo”.