Ofrece Melania condolencias por muertos de Covid

The Washington Post

Washington— La primera dama Melania Trump pronunció la primera expresión de condolencias en la Convención Nacional Republicana por los más de 170 mil estadounidenses que han muerto a causa del coronavirus.

Al pronunciar su discurso de apertura en vivo ayer por la noche desde el recientemente renovado Rose Garden de la Casa Blanca, Trump también dijo que los estadounidenses que están ansiosos o que sufren por la pandemia “no están solos”.

“El enemigo invisible, Covid-19, se extendió por nuestro hermoso país y nos impactó a todos”, dijo Melania Trump. “Mi más sentido pésame para todos los que han perdido a un ser querido y mis oraciones están con aquellos que están enfermos o que sufren. “

La primera dama agregó: “Sé que muchas personas están ansiosas y algunas se sienten impotentes. Quiero que sepas que no estás solo. La administración de mi esposo no dejará de luchar hasta que haya un tratamiento eficaz para una vacuna disponible para todos. Donald no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por esta pandemia”.

Las referencias directas de Trump a la devastación de la pandemia y la expresión de empatía contrastaron con el comentario de su esposo sobre el coronavirus. El presidente Trump dijo recientemente sobre el creciente número de muertos: “Es lo que es”, y otros oradores en la convención de esta semana han tratado de ignorar la pandemia o hablar de ella en tiempo pasado, como si lo peor del virus hubiera pasado hace mucho tiempo.

Al descubierto

Melania Trump habló en vivo desde el área verde de la Casa Blanca ante una audiencia donde los asientos estaban muy juntos y pocas personas usaban máscaras.

A las personas que se reúnen con el presidente Trump se les hace una prueba rápida de coronavirus, aunque no está claro si todos los que asistieron al discurso de la primera dama habían sido examinados.

La imagen de una multitud sin máscaras reunida para escuchar a la primera dama está en desacuerdo con la realidad que la mayoría de los estadounidenses están experimentando debido a la pandemia, donde muchos funcionarios han impuesto regulaciones que exigen máscaras fuera del hogar y distanciamiento social de otras personas mientras el virus persiste.