Oculta aplastante triunfo de Trump en primarias una silenciosa debilidad

The New York Times | El expresidente Donald J. Trump obtuvo el martes victorias dominantes sobre Nikki Haley que la apartaron de la carrera, pero no parece haber ampliado su apoyo más allá de la base republicana

Nueva York.- El abrumador nivel de apoyo republicano para Donald J. Trump lo ayudó a deshacerse de sus rivales en las primarias presidenciales en menos de dos meses. Sin embargo, aún no ha ganado un pequeño pero crucial grupo de votantes --- los hombres y mujeres que no le permitieron ganar un segundo término en el 2020. Sus aplastantes victorias en las primarias, incluyendo más de una docena de este martes que eliminaron a Nikki Haley de la competencia, han ocultado sus problemas a largo plazo con los votantes que viven en los suburbios, aquellos que se consideran como moderados o independientes, y los republicanos que apoyaron a Joseph R. Biden en el 2020. Este martes, Trump perdió en los precintos suburbanos en Virginia a pesar de ganar el estado por un amplio margen de 28 puntos porcentuales. En Carolina del Norte, su victoria por 51 puntos fue atemperada por márgenes mucho más estrechos en los suburbios altamente educados y acaudalados de Charlotte y Raleigh. Aunque muchos estrategas republicanos anticipan que la mayoría de los votantes de Haley eventualmente apoyarán al nominado del partido, el que Trump no haya tomado en cuenta a esos votantes menos de cuatro años después que impidieron que él continuara un segundo término en la Casa Blanca genera dudas importantes acerca de lo que hará en los próximo ocho meses para ganárselos. Aunque él no ha parecido especialmente preocupado acerca de ese desafío, recientemente amenazó con eliminar a los donadores de su rival de su movimiento político. Este miércoles, publicó en su red social que Haley "fue derrotada anoche de una manera apabullante" e invitó "a todos los simpatizantes de Haley a unirse al movimiento más grande en la historia de nuestra nación". La imposibilidad de Trump de no ampliar su apoyo es una de las amenazas más importantes para los esfuerzos que está haciendo su partido para recuperar la presidencia. Notablemente, Haley pareció ser una candidata más fuerte para noviembre, ya que los sondeos, incluyendo uno reciente de New York Times-Siena College sugiere que a ella le hubiera sido más fácil desbancar a Biden.Sin embargo, los votantes republicanos no están resistiendo los riesgos electorales de Trump, están precipitándose hacia ellos. La campaña de Trump espera enfocarse mayormente en la asistencia a las urnas de sus simpatizantes y buscará maneras de tener contacto con los republicanos desilusionados.