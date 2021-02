'Obviamente fue un error': Ted Cruz, tras viaje a Cancún

Estados Unidos— "Miren, obviamente fue un error y, en retrospectiva, no lo habría hecho", dijo el legislador republicano a los periodistas después de regresar a su casa en Houston el jueves por la noche, publicó CNN.

“Estaba tratando de ser papá. Y todos hemos tomado decisiones, cuando tienes dos chicas que han tenido frío durante dos días y no han tenido calefacción ni electricidad y están diciendo: 'Oye, mira, no tenemos escuela, ¿por qué no? Vamos. Vámonos de aquí ". Creo que hay muchos padres que dirían," ¡Está bien, déjame ver si puedo hacer esto, genial! "Eso es lo que quería hacer".

Cruz también dijo que se arrepintió de dejar su estado natal en medio de una crisis casi tan pronto como abordó el avión a Cancún.

“Empecé a tener dudas casi en el momento en que me senté en el avión, porque por un lado, todos los que somos padres tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, cuidar de nuestra familia, eso es algo que los tejanos han estado haciendo en todo el estado ”, dijo Cruz.

“Pero también tengo una responsabilidad que me tomo muy en serio para el estado de Texas y, francamente, irme cuando tantos tejanos estaban sufriendo no me sentía bien, así que cambié mi vuelo de regreso y volé de regreso en el primer vuelo disponible que pude. tomar ”, continuó Cruz.

“No pude tomar un vuelo por la mañana porque las restricciones actuales requieren una prueba Covid, así que tuve que hacer una prueba Covid esta mañana, antes de poder tomar un vuelo de regreso, así que tomé el primer vuelo que pude obtener después de obtener el Prueba de Covid y prueba negativa ".

Con los manifestantes audibles fuera de su casa, Cruz dijo que comprende el enojo que sienten muchos tejanos hacia su decisión.

“Por supuesto, entiendo por qué la gente está molesta. Escucha, estamos en una época extraña en la que Twitter se ha vuelto loco y los medios se están volviendo locos y hay mucho veneno y vitriolo que creo que es, francamente, desafortunado en ambos lados ”, dijo Cruz. "Creo que todo el mundo debería tratarse con respeto y decencia y tratar de entenderse más especialmente en tiempos de crisis".

Cruz elogió al gobernador de Texas, Greg Abbott, por pedir una investigación sobre las actividades del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas una vez que se restablezca la energía.