Nvidia habilita IA local en PC con sus GPU

Agencia Reforma | Chat With RTX permitirá a las personas personalizar un gran modelo de lenguaje usando las tarjetas gráficas RTX de Nvidia Agencia Reforma | Chat With RTX permitirá a las personas personalizar un gran modelo de lenguaje usando las tarjetas gráficas RTX de Nvidia Agencia Reforma | Chat With RTX permitirá a las personas personalizar un gran modelo de lenguaje usando las tarjetas gráficas RTX de Nvidia

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- En 2023, productos como ChatGPT de OpenAI mostraron el potencial de la Inteligencia Artificial generativa. Estos chatbots, junto con Bing Chat y Bard encuentran información útil en Internet para las personas, pero no pueden ayudar a encontrar un archivo perdido en nuestra PC. Ahora, mediante un software y sus tarjetas gráficas (GPU), Nvidia lo hará realidad. Se trata de Chat With RTX un demo que permite personalizar un modelo de gran lenguaje (LLM) GPT a partir del contenido que la persona posea en su computadora, como documentos, notas, videos u otros datos, precisó Nvidia en un comunicado. Por ejemplo, al añadir una carpeta de notas al chatbot, el usuario podrá preguntar en lenguaje natural la información que requiera de este conjunto de datos y la herramienta le dará una respuesta. También es posible colocarle un URL de un video de YouTube; Chat With RTX analizará el video y responderá las preguntas que le hagas sobre el video sin tener que verlo completo. Esta herramienta estará disponible para las líneas de GPU RTX 30 y RTX 40. Esto es posible gracias a las tecnologías TensorRT-LLM y los núcleos de tensor dedicados y núcleos ray tracing. Básicamente, TensorRT-LLM es un conjunto de herramientas diseñadas para realizar inferencia en un modelo de gran lenguaje, en tanto, los núcleos aceleran operaciones matriciales y de convolución, en otras palabras, una serie de cálculos complejos, fundamentales en la IA. Lo que llama la atención de esta tecnología es su ejecución local. Para ejecutar esta demostración, las personas deberán contar con el sistema operativo Windows 11, una GPU Nvidia GeForce RTX 30 o 40 y al menos 16 GB de RAM. PUBLICIDAD