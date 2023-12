Nuevos fármacos pueden solucionar la obesidad adolescente

"El Dr. Edward Lewis, pediatra de Rochester (Nueva York), se mostró reacio a recetar "un medicamento que es relativamente nuevo para los niños".

El Dr. Edward Lewis, pediatra de Rochester (Nueva York), ha atendido a cientos de niños obesos a lo largo de los años en su consulta médica. Por fin puede tener un tratamiento para su dolencia: el potente fármaco adelgazante Wegovy.

Pero eso no significa que el Dr. Lewis lo recete. Tampoco lo hacen la mayoría de los pediatras.

"Soy reacio a recetar medicamentos que no utilizamos a diario", dijo el Dr. Lewis. Y, añadió, se muestra reacio a utilizar "un medicamento que es relativamente nuevo en el panorama infantil."

Tanto los organismos reguladores como los grupos médicos han afirmado que estos fármacos son apropiados para niños a partir de 12 años. Pero, al igual que la Dra. Lewis, muchos pediatras dudan en recetar Wegovy a los jóvenes, temerosos de que se sepa demasiado poco sobre los efectos a largo plazo y conscientes de casos pasados en los que surgieron problemas años después de que se aprobara un fármaco.

El 22% de los adolescentes de 12 a 19 años padecen obesidad. Los estudios demuestran que la mayoría de ellos probablemente no superará nunca esta enfermedad, ya que los consejos de dieta y ejercicio no suelen servir de nada. La razón, según los investigadores de la obesidad, es que la obesidad no está causada por una falta de fuerza de voluntad. Se trata más bien de una enfermedad crónica caracterizada por un deseo irrefrenable de comer.

Preocupa especialmente a los médicos el 6% de los niños y adolescentes con obesidad grave, definida como un índice de masa corporal igual o superior al 120% del percentil 95 de altura y peso.

"No estamos hablando de niños con un sobrepeso leve", afirma Susan Yanovski, codirectora de la oficina de investigación de la obesidad del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. Esta obesidad extrema en adolescentes, dijo, suele tener "un curso realmente grave". Estos adolescentes desarrollan diabetes, cardiopatías, hipertensión, insuficiencia renal y lesiones oculares mucho antes que los adultos obesos.

"Es aterrador", añadió el Dr. Yanovski.

La gravedad de las consecuencias para la salud de los adolescentes obesos llevó a la Academia Americana de Pediatría a recomendar en enero fármacos adelgazantes como Wegovy para adolescentes, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos los aprobara para mayores de 12 años.

Cuando esto ocurrió, los expertos en medicina de la obesidad estaban eufóricos, pues conocían perfectamente el alcance del problema.

"Por fin tenemos algo que ofrecer", afirma el Dr. Yanovski.

Aun así, los fármacos como Wegovy son nuevos y los impedimentos para utilizarlos se multiplican. A los médicos también les preocupa la escasez de datos sobre su seguridad a largo plazo. Y los que quieren recetar Wegovy dicen que se ven acosados por los obstáculos que ponen las aseguradoras sanitarias y por la grave y continua escasez de medicamentos.

La escasez podría paliarse, al menos en parte, si se aprobara para los más jóvenes un fármaco similar, la tirzepatida, de Eli Lilly y comercializado con el nombre de Zepbound. Se está probando en adolescentes con obesidad, pero el ensayo clínico a gran escala necesario no se completará hasta 2026. Eli Lilly también está probando el fármaco en niños de 6 a 11 años. Ese estudio se encuentra en su fase más temprana.

Por el momento, los pediatras de consultas privadas y centros médicos académicos afirman que pocos o ninguno de sus pacientes toman Wegovy. Dependiendo de lo seguro que resulte ser el fármaco, esa vacilación a la hora de recetarlo podría ser buena, o una oportunidad perdida.

Se desconoce en gran medida cómo actúan fármacos como el Wegovy, y a los médicos les preocupa que los efectos a largo plazo puedan ser diferentes cuando el tratamiento se inicia en la adolescencia.

Los médicos son demasiado conscientes de que la historia de la medicina está repleta de tratamientos, incluso para perder peso, que parecían maravillosos hasta que, con más experiencia, dejaron de serlo.

A esta preocupación se contraponen los conocidos riesgos a largo plazo de la obesidad.

"Es lo que ocurre con los adolescentes", afirma el Dr. Jeffrey Flier, endocrinólogo e investigador sobre obesidad y diabetes de la Facultad de Medicina de Harvard. "La obesidad pediátrica es un problema grande y creciente. ¿Qué hacer al respecto?"

Los especialistas médicos afirman que los pediatras suelen ser más cautos que otros médicos a la hora de prescribir nuevos fármacos y menos proclives a recetar medicamentos fuera de su arsenal habitual. Todo ello les limita a la hora de sugerir medicamentos contra la obesidad a los adolescentes.

Los adolescentes afirman que sus intentos de controlar la obesidad pueden parecer una batalla perdida, agravada por la frustración que les producen los consejos de dieta y ejercicio y las garantías de que superarán la enfermedad.

Esa fue la experiencia de Ann A., una estudiante de bachillerato de 18 años de Nueva York, que pidió que sólo se utilizara su segundo nombre debido al estigma que pesa sobre cualquier persona con obesidad. Durante años, se desesperó mientras aumentaba de peso, su glucemia se elevaba a niveles de prediabetes y sus niveles de lípidos se disparaban. Sus agotadores intentos de dieta y ejercicio, e incluso su verano en un campamento de adelgazamiento, fueron en vano. Cada vez recuperaba todo lo que había perdido, y más.

Su madre la llevó de médico en médico pero, según Ann, el consejo era el mismo: "Siempre era que no comía bien".

Wegovy, fabricado por Novo Nordisk, reduce el apetito y las ansias de comer. En un ensayo clínico, 132 adolescentes que tomaron el fármaco obtuvieron resultados mucho mejores que sus homólogos adultos. La incidencia de efectos secundarios -sobre todo náuseas y vómitos- fue similar a la de los adultos que tomaron el fármaco.

Pero, como señaló el Dr. Yanovski, se desconoce en gran medida cómo actúan estos fármacos, y los efectos a largo plazo pueden ser diferentes cuando el tratamiento se inicia en la adolescencia.

Esto preocupa a la Dra. Winter Berry, pediatra privada de Siracusa, N.Y., a quien le preocupa "la escasez de datos" sobre el uso a largo plazo. Dijo que ella y otros pediatras no se oponían filosóficamente a recetar Wegovy. Pero, dijo, "queremos hacerlo bien".

"Mis colegas y yo creemos que aún no lo hemos conseguido", afirmó.

Para la Dra. Ilene Fennoy, profesora de pediatría del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, un gran obstáculo es el seguro médico.

Para los que tienen seguro privado, los médicos suelen tener que presentar formularios de aprobación previa, un obstáculo que también dificulta la labor de los médicos que tratan a adultos.

"Alguien tiene que sentarse y reunir los datos", dijo el Dr. Fennoy, añadiendo que "no es rápido ni fácil". Ese impedimento, combinado con la incertidumbre sobre la seguridad del fármaco, ha llevado a algunos médicos a alejarse.

Sin embargo, para la mayoría de los pacientes del Dr. Fennoy, Wegovy no es una opción porque dependen de Medicaid. En Nueva York, como en la mayoría de los demás estados, Medicaid no paga el Wegovy, por muy grave que sea la obesidad. La única excepción son los adolescentes que también padecen diabetes, en cuyo caso pueden obtener otro medicamento de Novo Nordisk, Ozempic.

"Si no tienes diabetes pero padeces hipertensión grave, no tienes suerte en Nueva York", afirma el Dr. Fennoy.

Se trata de un obstáculo al que no se enfrentan la mayoría de los adultos con obesidad, porque hay muchos menos adultos asegurados a través de Medicaid que niños.

Luego está la persistente escasez de medicamentos. Los padres informan de que llaman a docenas de farmacias, sólo para que les digan que Wegovy está pendiente de pedido.

Uno de los pacientes adolescentes del Dr. Fennoy pesa 450 libras, tanto que tuvo que ser operado de la cadera. "Tengo su Wegovy aprobado, pero sus padres no encuentran una farmacia que lo tenga", dice el Dr. Fennoy.

"Este es el panorama al que nos enfrentamos", afirma.

Algunos de los que han tratado a adolescentes con Wegovy afirman que no es fácil abordar la idea de tomar el fármaco.

El Dr. Ihuoma Eneli, jefe de la sección de nutrición del Hospital Infantil de Colorado y profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado

La Dra. Ihuoma Eneli, jefa de la sección de nutrición del Hospital Infantil de Colorado y catedrática de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, explicó el problema con el que ella y otros pediatras estaban luchando: "¿Cómo conciliamos el mensaje de decirle a un niño que su peso no le define, que es sólo un número" y, al mismo tiempo, sugerirle que tome un medicamento para adelgazar?

La Dra. Eneli, autora de las directrices de la Academia Americana de Pediatría, dice que intenta redirigir la conversación para que se centre en la salud del adolescente: "no sólo la salud física, sino la salud psicosocial como razón para considerar la medicación."

A veces, los pediatras deciden que la mejor solución es evitar esas cuestiones enviando al adolescente a un endocrinólogo pediátrico u otro especialista.

Según la Dra. Stephanie Sisley, endocrinóloga pediátrica y especialista en medicina de la obesidad del Baylor College of Medicine y del Texas Children's Hospital, esto no resuelve el problema.

"Es fácil decir que los endocrinos deberían hacerlo, o que los ginecólogos deberían hacerlo, o que deberíamos tener una clínica especial", dijo.

Pero no está claro adónde enviar a los pacientes.

"A diferencia de la mayoría de las enfermedades, no existe un hogar especializado para la obesidad y, por lo tanto, nadie es su dueño", dijo el Dr. Sisley. "No hay un lugar donde decir: 'Vale, solucionad el problema'. Es fácil decir: 'Yo no'".

Y añade que hay tantos adolescentes obesos que no hay suficientes especialistas para ayudarles.

Para Ann, la adolescente de Nueva York, el resultado es feliz. Ahora la trata la Dra. Dina Peralta-Reich, especialista en medicina de la obesidad de Nueva York, que le dijo que su obesidad no era culpa suya y le sugirió Wegovy.

Ahora, según Ann, su vida ha cambiado. Ha perdido 15 kilos y la vergüenza que le producía su peso ha desaparecido, al igual que los problemas médicos.

"Me siento mejor, no sólo físicamente, sino también mentalmente", afirma.