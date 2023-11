Nueva ley impulsó vehículos eléctricos… pero no las ventas

The New York Times | Los estadounidenses están a punto de comprar un millón de coches y camiones eléctricos este año, lo que sería una primicia The New York Times | Empresas como Hyundai pueden obtener el crédito completo de 7.500 dólares para sus modelos eléctricos -y repercutirlo a los consumidores- si los arriendan. The New York Times | Rhett Ricart, propietario de Ricart Automotive Group, afirma: "Si queremos que la gente compre estos vehículos eléctricos en volumen, necesitaremos más ayuda financiera de los fabricantes o del Gobierno".

La ley climática firmada por el presidente Biden ha estimulado un aumento de la inversión en la producción de vehículos eléctricos en todo el país, incluidas decenas de miles de millones de dólares en plantas de baterías en todo el Sur y nuevas líneas de montaje cerca de los Grandes Lagos. Según las primeras pruebas, está logrando un objetivo que los economistas han considerado difícil y costoso durante mucho tiempo: utilizar el poder del gobierno para hacer crecer rápidamente una nueva industria. Ese crecimiento podría resultar crucial para el otro lado de la ecuación de los vehículos eléctricos: atraer a más consumidores a comprarlos. Esto se debe a que la ley de Biden efectivamente vincula la asequibilidad futura de los vehículos eléctricos a la voluntad de los fabricantes de automóviles de adquirirlos y fabricarlos en Estados Unidos. Por ahora, la ley climática no ha afectado drásticamente las tendencias en las ventas de vehículos eléctricos. Los estadounidenses están preparados para comprar un millón de automóviles y camiones eléctricos por primera vez este año, continuando una tendencia constante de aumento de la participación de mercado para vehículos eléctricos que comenzó hace años. El efecto inmediato más pronunciado de la ley en el mercado de consumo parece no ser intencionado: llevar a muchos compradores de automóviles eléctricos a arrendar vehículos en lugar de comprarlos. Esto se debe a que una regulación del Departamento del Tesoro permite a los concesionarios de automóviles evitar los requisitos de fabricación estadounidenses de la ley para los automóviles que compran y luego alquilan a los clientes. Eso permite a los compradores aprovechar efectivamente todos los beneficios de la exención de impuestos federales para modelos que de otro modo no calificarían. Aún así, dicen los analistas, se prevé que las ventas de vehículos eléctricos aumenten drásticamente si se dan las condiciones adecuadas. Los fabricantes de automóviles tendrían que seguir invirtiendo en plantas de ensamblaje y baterías. Los funcionarios de la administración deben acelerar el despliegue de estaciones de carga destinadas a facilitar la logística de poseer y conducir un vehículo eléctrico. Biden está tratando de reactivar el mercado de vehículos eléctricos a medida que la transición global hacia combustibles más limpios se acelera más rápidamente de lo esperado. Eso incluye el cambio a vehículos eléctricos, que son la piedra angular de los esfuerzos para reducir las emisiones en el sector de la economía estadounidense que emite la mayor cantidad de gases de efecto invernadero: el transporte. Los errores en las políticas gubernamentales podrían desacelerar o detener ese crecimiento. Las políticas de la administración para impulsar los vehículos eléctricos no están dirigidas sólo al cambio climático. También buscan apoyar empleos de clase media para los estadounidenses en la industria automotriz. En el mejor de los casos para la administración, esos objetivos funcionan juntos. Cuanto más hagan los fabricantes de automóviles para cumplir con los requisitos de fabricación estadounidense de la ley climática, más rápido crecerá la industria de los vehículos eléctricos para dominar el mercado automovilístico estadounidense. Esa relación es principalmente una función del costo. Sin una cadena de suministro estadounidense, los vehículos eléctricos no pueden calificar para el crédito tributario al consumidor completo de $7,500 que creó la ley. Sin el crédito completo, un vehículo eléctrico típico sigue siendo menos asequible que un automóvil convencional. Esos requisitos no se aplican al mercado de arrendamiento, lo que explica el cambio en las preferencias de los consumidores. “Creo que pasará mucho tiempo antes de que veas a tu camarera local entrar y comprar un vehículo eléctrico. "Son demasiado caros", dijo Rhett Ricart, director ejecutivo y propietario de Ricart Automotive Group en Columbus, Ohio, y ex presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles. "Si queremos lograr que la gente compre estos vehículos eléctricos en volumen", dijo, "necesitaremos más ayuda financiera de los fabricantes o del gobierno". La ley climática estimuló la inversión en un momento crucial para los fabricantes de automóviles estadounidenses. Después de una huelga prolongada, los trabajadores automotrices sindicalizados obtuvieron nuevas concesiones para los trabajadores que ensamblan vehículos eléctricos y producen baterías en algunas plantas que administran los tres mayores fabricantes de automóviles estadounidenses. Los líderes republicanos y algunos analistas de Wall Street están pidiendo a los fabricantes de automóviles que abandonen sus planes y se vuelvan a centrar en los vehículos utilitarios deportivos que consumen mucha gasolina. Afirman que la transición vehicular está subsidiando efectivamente a China, que es líder mundial en tecnología de automóviles eléctricos y alberga vastas reservas de minerales críticos necesarios para baterías y otros componentes.