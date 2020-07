Nuera de Trump da positivo por coronavirus

Reforma

Kimberly Guilfoyle, la novia del hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una de las principales funcionarias de recolección de fondos para su campaña de reelección, dio positivo al coronavirus ayer antes del evento del 4 de julio en el Monte Rushmore.

Guilfoyle viajó a Dakota del Sur con Donald Trump Jr. para el evento del mandatario, pero no lo hicieron a bordo del Air Force One, según una persona con conocimiento de la situación, informó The New York Times.

Guilfoyle es la tercera persona cercana al presidente que da positivo a la enfermedad.